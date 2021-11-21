ريال مدريد يشدد الضغط على قمة «الليغا» أمام غرناطة

ألابا مع ريال مدريد. (إنترنت)

يحل نادي «ريال مدريد» ضيفًا ثقيلًا على «غرناطة»، في المباراة المقرر إقامتها، اليوم الأحد، على ملعب «نويفو لوس كارمينيس»، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر بطولة الدوري الإسباني، ويدخل «الملكي» مباراته ضد غرناطة، بهدف تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة المنافسة على صدارة «الليغا» الإسبانية.

وتشتعل صدارة الدوري الإسباني بين الثلاثي «ريال سوسييداد» صاحب 28 نقطة، ويليه «ريال مدريد» و«إشبيلية» برصيد 27 نقطة، ويتبقى لكل منهما مباراة مؤجلة، ويحتل الـ«ريال» وصافة ترتيب جدول «الليغا» برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة خلف «ريال سوسييداد»، بينما يحتل «غرناطة» المركز 17 برصيد 11 نقطة، بحسب كما نقلته وكالة الأنباء الأسبانية.

واستبعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من قائمة الفريق لهذه المواجهة، اللاعب الأوروغوياني فيدي فالفيردي، الذي يواصل التدرب منفردًا، لمواصلة التعافي من إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليسرى تعرض لها خلال مواجهة الكلاسيكو 24 أكتوبر الماضي ضد «برشلونة».

ولم يتمكن أنشيلوتي أيضًا من الاعتماد على المهاجم الويلزي غاريث بيل، الذي عاد للإصابة بعد انضمامه لمنتخب ويلز، ويعاني مشكلات في العضلة النعلية اليمنى، ستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

بينما واصل الإسباني داني سيبايوس تعافيه من الإصابة في الكاحل التي تعرض لها 22 يوليو، خلال مواجهة مصر في أولمبياد طوكيو، بعدما تدرب منفردًا على العشب.