رسميا.. «برشلونة» يزيح الستار عن رقم قميص ألفيش

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 09:46 مساء
دانييل ألفيش بقميص برشلونة. (الإنترنت)

أزاح نادي «برشلونة»، رسميًّا الستار عن رقم القميص الذي سيرتديه دانييل ألفيش، في الفريق الأول بالفترة المقبلة، بعدما تعاقد معه النادي الكتالوني أخيرًا، ليعود للنادي بعد فترة غياب دامت خمس سنوات.

ونشر حساب النادي الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، رحب فيه بالوافد الجديد، القديم، وأظهر من خلاله أن ألفيش سيرتدي القميص رقم «8» الذي كان يرتديه زميله السابق آندريس إنييستا.

وشارك ألفيش في تدريبات الفريق الكتالوني في غياب اللاعبين الدوليين، لأول مرة، أمس الإثنين، حيث تواجد في سيوداد اسبورتيفا، وقام بتحية المدرب تشافي، زميله السابق في الفريق كلاعب، وبقية اللاعبين.

ويعتبر الرقم «8»، هو الرقم الخامس الذي يحصل عليه ألفيش في «برشلونة»، حيث ارتدى البرازيلي من قبل قمصانًا بالأرقام: 20،2، 22، و6.

يذكر أن ألفيش رحل عن «برشلونة» وهو يرتدي القميص رقم «6» الذي كان يرتديه تشافي، وبعودته حصل على القميص رقم «8» الذي اعتاد على ارتدائه أسطورة النادي أندريس إنييستا.

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