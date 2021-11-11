رسميًا.. محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)

حصد محمد صلاح نجم ليفربول، جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي، من قبل رابطة المحترفين.

وكان صلاح ينافس ثنائي تشيلسي ريس جيمس وبن تشيلويل بجانب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي وكونور جالاجير لاعب كريستال بالاس وديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد.

وسجَّل صلاح 5 أهداف في المباريات الأربعة التي خاضها في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر.

وشارك مع ليفربول في 4 مباريات خلال شهر أكتوبر انتهت مباراتان منها بالفوز أمام واتفورد ومانشستر يونايتد وأخريان بالتعادل أمام مانشستر سيتي وبرايتون.

يُذكر أن صلاح حصد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر من رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

ويعد صلاح هو اللاعب الوحيد الذي حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر من قبل رابطة الدوري الإنجليزي أكثر من مرتين في موسم واحد.

وفاز محمد صلاح بالجائزة 3 مرات في موسم 2017-2018، في نوفمبر 2017 وفبراير ومارس 2018.