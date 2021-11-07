صلاح يهدد عرش تييري هنري بعد 20 عاما من التربع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 03:54 مساء
محمد صلاح وتييري هنري. (أرشيفية : الإنترنت)

يبحث النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول عن تحقيق ثلاثة أرقام قياسية جديدة حين يواجه وست هام في الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب استاد لندن الأولمبي في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت ليبيا.

وتمكَّن محمد صلاح من التسجيل بأول خمس مباريات لليفربول خارج ملعبه هذا الموسم 2022/2021 في الدوري الإنجليزي الممتاز، معادلًا إنجاز الفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال الذي حقق ذلك في موسم 2002/2001، بحسب ما نقله «يلاكورة».

وفي حال زيارة شباك وست هام، سيصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في أول ست مباريات لفريقه خارج ملعبه في الموسم، بعد التسجيل أمام نوريتش، ليدز، برينتفورد، واتفورد، ومانشستر يونايتد.

وكان هنري فشل في التسجيل في المباراة السادسة على التوالي مع «الجانرز» خارج أرضه قبل 20 عامًا، حيث زار شباك كل من ميدلزبرة، تشيلسي، فولهام، ديربي كاونتي، وساوثهامبتون، قبل أن تتوقف سلسلته أمام سندرلاند.

رقم قياسي آخر يبحث عنه صلاح، حيث يحتاج صاحب الـ29 عامًا إلى تسجيل هدف آخر ليعادل رقم الويلزي جون توشاك هداف ليفربول في مباريات وست هام برصيد 10 أهداف في جميع المسابقات خلال فترة السبعينيات.

وكان صلاح أحرز تسعة أهداف في ثماني مباريات لعبها أمام وست هام، وهو أكثر فريق سجل أمامه النجم المصري بجانب واتفورد، كما لم يتمكن من زيارة شباك الفريق الملقب بـ«الهامرز» سوى في مباراة وحيدة بموسم 2019/2018.

كما يمكن أن يصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي ضد وست هام، بعدما نجح اللاعب في التسجيل أمام «المطارق» خلال الموسمين الماضيين بالدورين الأول والثاني.

يُذكر أن صلاح يعتلي قائمة الهدافين البريميرليغ، بعد مرور 10 جولات برصيد 10 أهداف، مبتعدًا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 22 نقطة في جدول المسابقة.

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