6 أرقام تتحطم على أقدام محمد صلاح في قلعة «أولد ترافورد»

محمد صلاح على ملعب أولد ترافورد. (صفحة ليفربول عبر فيسبوك)

تمكن النجم المصري، محمد صلاح، من ضرب عدة أرقام قياسية في المباراة التي جمعت فريقه ليفربول مع غريمه مانشستر ونايتد على ملعب «أولد ترافورد»، أمس الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت تحقيق صلاح لـ6 أرقام قياسية.

أول هاتريك على أولد ترافورد

واصل صلاح كتابة التاريخ مع ناديه، وذلك بعد قيادته له لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة (5-0) على مانشستر يونايتد، وبات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحالي الذي انطلق العام 1992، يسجل ثلاثية ضد مانشستر يونايتد على ملعب «أولد ترافورد»، ليصبح صلاح أول من يسجل «هاتريك» في الدوري الإنجليزي بشكله القديم أو الحديث على ملعب مانشستر يونايتد منذ دينيس بيلي لاعب كوينز بارك رينجرز في 1 يناير 1992.

أول ثلاثية منذ 18 عاما

أيضا، فإن محمد صلاح هو أول لاعب يسجل ثلاثية في ملعب «أولد ترافورد» بكل المسابقات منذ أكثر من 18 عامًا، منذ أن فعلها البرازيلي رونالدو رفقة ريال مدريد في 2003 بدوري أبطال أوروبا.

أول لاعب في ليفربول يسجل ثلاث مرات متتالية

أيضا فإن صلاح هو أول لاعب من ليفربول في التاريخ يسجل أمام مانشستر يونايتد في 3 مباريات متتالية بكل البطولات على ملعب «أولد ترافورد».

ليفربول أول فريق يضم لاعبين أصحاب هاتريك

أصبح ليفربول هو أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، يسجل له لاعبان «هاتريك» ضد مانشستر يونايتد، وذلك بواقع ثلاثية للهولندي ديرك كاوت وأخرى لمحمد صلاح.

التفوق على دروغبا

على الصعيد الأفريقي، فإن صلاح بات أكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في تاريخ «البريميرليغ» بواقع 107 أهداف منهيا الشراكة مع الإيفواري ديدييه دروغبا 104.