الآن: برشلونة 1- 2 ريال مدريد.. ألابا يسجل وفاسكيز يعزز وأغويرو يرد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 06:12 مساء
كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد. (إنترنت)

يستضيف «برشلونة» الغريم «ريال مدريد» في «كلاسيكو الأرض»، اليوم الأحد، ويكرر «الملكي» تشكيلة اللاعبين الـ11 الذين بدأ بهم مباراته أمام «شاختار دونيتسك»، الأربعاء الماضي، بـ«التشامبيونز ليغ»، بعدما حقق خلالها الانتصار الكاسح بخماسية بيضاء.

تشكيل «برشلونة»: مارك أندريه تير شتيغن، سيرجينو ديست، أوسكار مينغيزا، جيرارد بيكيه، إريك غارسيا، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونغ، غافي، أنسو فاتي، ممفيس ديباي.

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي، كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، رودريغو، فينيسيوس، كريم بنزيما.

يدخل «برشلونة» مباراة الكلاسيكو محتلًا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، وفي رصيده 15 نقطة جمعها من خوض ثماني مباريات، حقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث وخسر في واحدة.

ويدخل «ريال مدريد» المباراة، وهو في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، جمعها من خوض ثماني مباريات، حقق الفوز في خمس،  وتعادل في اثنتين وخسر في واحدة.

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