بالفيديو والصور: جولدبيرغ ينتقم لأسرته.. ورومان رينز يروض ليسنر في «كراون جول» للمصارعة

مباراة رومان رينز وبروك ليسنر. (إنترنت)

شهد عرض «كراون جول»، الذي أُقيم مساء الخميس 21 أكتوبر بالعاصمة السعودية، الرياض، العديد من الأحداث والنزالات المثيرة التي نستعرضها معكم فيما يلى:

فريق «ذا أوسوس» يتغلبان على شيلتون بنجامين وسيدريك ألكسندر، ويحافظان على لقب «سماكداون» للزوجى في العرض التمهيدي قبل انطلاق مهرجان «كراون جول».

إيدج يتغلب على سيث رولينز داخل قفص الجحيم

نجح إيدج في الانتقام من غريمه سيث رولينز، وتمكن من إحراز الفوز في ثالث نزالاتهما داخل قفص الجحيم بعد نزال أكثر من رائع حسمه إيدج بفضل حركة «ستومب» القاضية الخاصة برولينز نفسه، لكنه نفذها بطريقة أشرس باستخدام كرسي حديدي.

منصور يتغلب على مصطفى علي

تمكن نجم «WWE» السعودي منصور، من التغلب على صديقه السابق مصطفى علي. وعقب النزال شنَّ علي «الغاضب» هجومًا عنيفًا على منصور، قبل أن تظهر شخصية غامضة في ذلك الوقت لإنقاذ منصور، وتبين بعد ذلك أنه البطل الأولمبي السعودي طارق حمادي، صاحب فضية أولمبياد «طوكيو 2020» في الكاراتيه الذي أسقط علي بركلة مذهلة وشارك منصور الاحتفال بالفوز.

«آر كي برو» يتغلبان على آي جاي ستايلز وأوموس ويحافظان على لقب «راو» للزوجى

نجح الثنائي راندي أورتن وريدل في الدفاع عن لقب «راو» للزوجى بعد تغلبهما على البطلين السابقين، آي جاي ستايلز وأوموس. وتمكن «آر كي برو» من حسم الفوز بفضل راندي أورتن الذي باغت ستايلز بضربة «RKO» من حيث لا يدري.

زيلينا فيجا تتغلب على دودروب وتحرز لقب بطولة كوينز كراون

دخلت زيلينا فيجا التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن صبحت أول نجمة في «WWE» تحرز لقب بطولة «كوينز كراون» (ملكة الحلبة) بعد تغلبها في النهائي على دودروب.

جولدبيرغ يتغلب على بوبي لاشلي في نزال «بلا قوانين»

نجح عضو قاعة مشاهير «WWE» جولدبيرغ في الانتقام من بوبي لاشلي ردًّا على ما فعله مع ابنه جايغ في «راو» وتغلب عليه في نزال بلا قوانين، استخدما فيه كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لحسم الفوز، لكن جولدبيرغ كان بالمرصاد، وتمكن من تحقيق الانتصار بعد ضربة «سبير» قاضية من مسافة مرتفعة أسقطت لاشلي بلا حراك.

إكسافيير وودز يتغلب على فين بالور ويحرز لقب بطولة «كينج أوف ذا رينج»

حقق إكسافيير وودز حلم طفولته وتُوج ملكًا جديدًا لحلبة «WWE» بعد تغلبه على فين بالور في نهائي بطولة «كينج أوف ذا رينج» (ملك الحلبة).

بيج إي يتغلب على درو ماكنتاير.. ويحافظ على لقب «WWE»

في مواجهة بين اثنين من أقوى نجوم «WWE» تمكن بطل «WWE» بيج إي، من التغلب على درو ماكنتاير ليحافظ على لقبه. وقدم النجمان أداءً أكثر من رائع وتبادلا السيطرة على مجريات النزال، حتى تمكن بيج إي من إسقاط ماكنتاير وتثبيته بفضل حركته القاضية «بيج إندينغ».

بيكي لينش تتغلب على بيانكا بلير وساشا بانكس في مباراة ثلاثية.. وتحافظ على لقب «سماكداون للسيدات»

نجحت بطلة «سماكداون»، بيكي لينش في الحفاظ على لقبها بعد تغلبها في نزال ثلاثي على كل من بيانكا بلير وساشا بانكس. وتمكنت لينش من خطف هذا الانتصار الثمين بعدما استغلت سقوط بلير خارج الحلبة واستعانت بالحبل لتثبيت ساشا بانكس.

رومان رينز يتغلب على بروك ليسنر ويحافظ على لقب الـ«يونيفرسال»

أثبت رومان رينز أنه ما زال النجم الأوحد في «WWE» بعدما تغلب على بروك ليسنر في نزال الحدث الرئيسي لعرض «كراون جول» ليحافظ على لقب الـ«يونيفرسال». سيطر رأس الطاولة، رينز، على مجريات النزال في البداية لكن الوحش ليسنر تمكن من الصمود إلى أن استعاد سيطرته على النزال. نجح ليسنر في إسقاط رينز بضربة «إف 5» لكن ساق رينز كانت اصطدمت بالحكم وأفقدت الحكم الوعي لتضيع فرصة التثبيت والفوز على رينز. وبينما كان ليسنر يبدو منزعجًا ومشتتًا بسبب سقوط الحكم استغل رينز الوضع ليسقطه بضربة سبير ويسقط كلاهما على الحلبة. نظر رينز وليسنر إلى بول هيمان طلبًا للمساعدة، لكن هيمان لم يكشف ميوله وألقى الحزام داخل الحلبة قائلًا: «أنت تعلم ما عليك فعله» دون أن يوضح من يقصد. تمكن ليسنر من انتزاع الحزام من يديّ رينز، لكنه فوجئ بركلتين قويتين من «ذا أوسوس»، قبل أن يلكمه رينز باستخدام الحزام وينجح في تثبيته بعد وصول حكم آخر.

مباراة أى جي ودرو ماكنتاير. (إنترنت)

مباراة أى جي ودرو ماكنتاير. (إنترنت)

مباراة أى جي ودرو ماكنتاير. (إنترنت)

مباراة أى جي ودرو ماكنتاير. (إنترنت)

مباراة أى جي ودرو ماكنتاير. (إنترنت)

مباراة أى جي ودرو ماكنتاير. (إنترنت)

مباراة أى جي ودرو ماكنتاير. (إنترنت)

مباراة أى جي ودرو ماكنتاير. (إنترنت)

مباراة أى جي ودرو ماكنتاير. (إنترنت)

مباراة رومان رينز وبروك ليسنر. (إنترنت)

مباراة رومان رينز وبروك ليسنر. (إنترنت)

مباراة رومان رينز وبروك ليسنر. (إنترنت)

مباراة رومان رينز وبروك ليسنر. (إنترنت)