في ليلة إصابة لوكاكو.. تشيلسي يسحق مالمو في دوري الأبطال

تشيلسي يحقق فوزا كبيرا على مالمو برباعية نظيفة في مباراة شهدت إصابة خطيرة للوكاكاو. (الإنترنت)

حقق نادي تشيلسي، الفوز على نظيره مالمو بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي شهد إصابة لوكاكو في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف تشيلسي أندرياس كريستنسن في الدقيقة 9 وجورجينو هدفين في الدقيقة 21 و57 من ضربتي جزاء وهافرتز في الدقيقة 48.

وحقق تشيلسي، حامل اللقب، فوزه الثاني في المجموعة، بعد خسارته في الجولة الماضية 0-1 خارج ملعبه ضد يوفنتوس الإيطالي، وقبلها الفوز في الجولة الأولى 1-0 على زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وتعرض لوكاكو لإصابة في الدقيقة (21) لم يتمكن من مواصلة اللعب، ليدخل مكانه الألماني هافرتز.

ورفع تشيلسي رصيده إلى في المجموعة إلى 6 نقاط في المجموعة، ليحتل المركز الثاني ث نقاط وراء يوفنتوس، فيما يأتي مالمو في المركز الأخير برصيد خال من النقاط.