في ليلة إصابة لوكاكو.. تشيلسي يسحق مالمو في دوري الأبطال

حقق نادي تشيلسي، الفوز على نظيره مالمو بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي شهد إصابة لوكاكو في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
سجل أهداف تشيلسي أندرياس كريستنسن في الدقيقة 9 وجورجينو هدفين في الدقيقة 21 و57 من ضربتي جزاء وهافرتز في الدقيقة 48.
وحقق تشيلسي، حامل اللقب، فوزه الثاني في المجموعة، بعد خسارته في الجولة الماضية 0-1 خارج ملعبه ضد يوفنتوس الإيطالي، وقبلها الفوز في الجولة الأولى 1-0 على زينيت سان بطرسبرج الروسي.
وتعرض لوكاكو لإصابة في الدقيقة (21) لم يتمكن من مواصلة اللعب، ليدخل مكانه الألماني هافرتز.
ورفع تشيلسي رصيده إلى في المجموعة إلى 6 نقاط في المجموعة، ليحتل المركز الثاني ث نقاط وراء يوفنتوس، فيما يأتي مالمو في المركز الأخير برصيد خال من النقاط.