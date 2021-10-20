في ليلة إصابة لوكاكو.. تشيلسي يسحق مالمو في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 11:15 مساء
تشيلسي يحقق فوزا كبيرا على مالمو برباعية نظيفة في مباراة شهدت إصابة خطيرة للوكاكاو. (الإنترنت)

حقق نادي تشيلسي، الفوز على نظيره مالمو بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي شهد إصابة لوكاكو في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف تشيلسي أندرياس كريستنسن في الدقيقة 9 وجورجينو هدفين في الدقيقة 21 و57 من ضربتي جزاء وهافرتز في الدقيقة 48.

وحقق تشيلسي، حامل اللقب، فوزه الثاني في المجموعة، بعد خسارته في الجولة الماضية 0-1 خارج ملعبه ضد يوفنتوس الإيطالي، وقبلها الفوز في الجولة الأولى 1-0 على زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وتعرض لوكاكو لإصابة في الدقيقة (21) لم يتمكن من مواصلة اللعب، ليدخل مكانه الألماني هافرتز.

ورفع تشيلسي رصيده إلى في المجموعة إلى 6 نقاط في المجموعة، ليحتل المركز الثاني ث نقاط وراء يوفنتوس، فيما يأتي مالمو في المركز الأخير برصيد خال من النقاط.

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