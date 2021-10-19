إسلام قرطام مؤسس فريق «كوسكواد»: تجربة «بيغ رامي» ستتكرر قريبا في مواهب جديدة

لحظة وصول «بيغ رامي» مطار القاهرة. (خاص - بوابة الوسط)

أشاد مؤسس فريق «كوسكواد» صانع تجربة «بيغ رامي» إسلام قرطام بالبطل العالمي في كمال الأجسام، واصفا إياه بأنه بطل الأبطال، بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي، محققًا إنجازًا تاريخيًا له ولمصر وللفريق، بعدما استطاع نقل رياضة كمال الأجسام للمحترفين نقلة مختلفة ساهمت في رفع اسم مصر عاليًا، في ظل قناعته الدائمة بأن الشباب المصري يمتلك الجينات التي تؤهله لأن يستمر أبطال مصر على قمة كمال الأجسام والألعاب الفردية بشكل عام.

وأكد رئيس اتحاد «ستريت وورك أوت» أن استقبال رامي أمر بات يسعد الشعب المصري بأطيافه كافة بعدما أصبح رامي رمزا رياضيا شأنه في ذلك شأن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وأفضل لاعب في العالم خلال هذه المرحلة، وهو شيء يسعد الجميع أن يكون أهم رياضيين في العالم من مصر، موضحًا أن رامي انتزع اللقب هذا العام بصعوبة بالغة بعد المنافسة الشرسة في مستر أولمبيا التي تعد نسختها هذا العام أقوى من العام الماضي.

وأكد قرطام أن هناك لاعبين مميزين في العالم منهم مجموعة من التي خسرت اللقب في نسخة 2020، بالإضافة إلى ظهور مجموعة وجوه جديدة من الأميركيين متميزين للغاية، لكن رامي قادر على الفوز باللقب مجددًا لأنه الأفضل موضحًا أنه في مقدوره أيضًا أن يحطم الرقم القياسي في الفوز بمستر أولمبيا (8 مرات) المسجل باسم البطلين الكبيرين لي هاني وروني كولمان، لأن البطل المصري ليس أقل منهم على الإطلاق.

وتابع قائلا: «مصر ما زال لديها المزيد من الإنجازات في كمال الأجسام على مستوى المحترفين، ويكفي أن محمد شعبان في ثاني مشاركة له في مستر أولمبيا نجح في التواجد ضمن الـ TOP 10 وهو إنجاز جيد، وينبئ بأنه سينافس على اللقب مستقبلا، خاصة بعدما وعدني بالتواجد ضمن الـ TOP 5، في نسخة العام المقبل، والكلام نفسه ينطبق على حسن مصطفى الذي نتوقع له تقديم مستويات عالية وهناك أيضًا أحمد الورداني اللذان شاركا للمرة الأولى في مستر أولمبيا».

واختتم إسلام قرطام قائلاً: «ومن المنتظر أن يتم تكريم بيغ رامي خلال فعاليتي أولمبيا مصر للهواة والمحترفين المقرر إقامتهما خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، وينظمهما فريق كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتساهم الفعاليتان في زيادة عدد اللاعبين المصريين المتأهلين لمستر أولمبيا في السنوات المقبلة، بعدما نجح فريق كوسكواد في رفع عدد الأبطال المتأهلين لأربعة أبطال في النسخة الأخيرة».