فيدرير خارج قائمة عظماء التنس العشرة للمرة الأولى منذ 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 11:36 صباحا
السويسري روجيه فيدرير. (أرشيفية : الإنترنت)

خرج السويسري روجيه فيدرير من قائمة أفضل عشرة لاعبين في العالم بالتصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس المحترفين الصادر، اليوم الإثنين، وذلك للمرة الأولى في السنوات الخمس الأخيرة.

وحل «المايسترو» صاحب الـ40 عاما في التصنيف الحادي عشر، بعد تراجعه مركزين، نظرا لابتعاده خلال الأشهر الماضية عن المنافسات للإصابة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

ويتصدر الجدول الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ويحل خلفه الروسي دانييل ميدفيديف، ثم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس فالألماني ألكسندر زفيريف، ثم الإسباني رافائيل نادال خامسا.

ويكمل القائمة كل من الروسي أندري روبليف سادسا، فالإيطالي ماتيو بيريتيني سابعا والنمساوي دومينيك تيم ثامنا والدنماركي كاسبر رود تاسعا وأخيرا البولندي هوبرت هوركاتش عاشرا بعد صعوده مركزين.

أما البريطاني كاميرون نوري الذي توج أمس الأحد ببطولة إنديان ويلز للأساتذة، فارتقى للمركز الـ15 عالميا، بينما صعد وصيف البطل، الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي تسعة مراكز ليحل في التصنيف الـ27 عالميا.

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