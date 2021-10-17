أغويرو يظهر في قائمة برشلونة لأول مرة قبل مواجهة فالنسيا

المهاجم الأرجنتيني سرجيو أغويرو. (أرشيفية : الإنترنت)

انضم المهاجم الأرجنتيني سرجيو أغويرو لأول مرة إلى قائمة برشلونة، بعد حصوله على الإذن الطبي، إثر تعافيه من إصابة في ربلة الساق اليمنى، وذلك في مواجهة فالنسيا، اليوم الأحد، بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويغيب عن القائمة للإصابة المدافع رونالد أراوخو، الذي عاد مصابًا من مشاركته مع منتخب أوروغواي، والمهاجمان عثمان ديمبيلي ومارتين برايثوايت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وتضم القائمة 23 لاعبًا هم: تير شتيجن ونيتو وإينياكي بينيا وديست وبيكيه وسرجيو بوسكيتس وريكي بويغ وممفيس وأنسو فاتي وديمير وأغويرو وكوتينيو ولونجليه ولوك دي يونغ وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وفرينكي دي يونج ومينجيزا وأومتيتي وإريك جارثيا ونيكو غونزاليس وجابي وبالدي.