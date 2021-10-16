بالفيديو: سيتي يفلت ويونايتد يسقط وليستر يتوهج في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 07:57 مساء
مانشستر يونايتد يسقط أمام ليستر ستي. (إنترنت)

استعاد «مانشستر سيتي» نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وعاد للضغط على «ليفربول» و«تشيلسي» بفوزه الثمين (2-0) على «بيرنلي»، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من المسابقة.

وفي المقابل، واصل «مانشستر يونايتد» نتائجه الهزيلة في المسابقة وضاعف الضغوط على مديره الفني أولي جونار سولشاير بالهزيمة (2-4) أمام مضيفه «ليستر سيتي»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

فعلى استاد الاتحاد في مانشستر، أفلت «مانشستر سيتي» من فخ الدفاع المتكتل لـ«بيرنلي» وحقق فوزًا مستحقًا (2-0) على ضيفه ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ويتقدم للمركز الثاني في جدول المسابقة موقتًا، فيما تجمد رصيد «بيرنلي» عند ثلاث نقاط بعدما فشل مجددًا في تحقيق أي فوز بالمسابقة هذا الموسم.

وأنهى «مانشستر سيتي» الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله برناردو سيلفا في الدقيقة 12، وفي الشوط الثاني، سجل البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 70 علمًا بأنه الهدف الـ70 له مع الفريق.

وعلى استاد كينغ باور، واصل «مانشستر يونايتد» نتائجه الهزيلة في البطولة وخسر (2-4) أمام مضيفه «ليستر سيتي» ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الرابع، وارتفع رصيد «ليستر» إلى 11 نقطة علمًا بأنه حقق الفوز الأول له في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.

وكان «مانشستر يونايتد» هو البادئ بالتسجيل عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 19، ولكن «ليستر» رد بهدف عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، تقدم «ليستر» بهدف سجله كاجلار سويونكو في الدقيقة 79 وتعادل ماركوس راشفورد لـ«مانشستر يونايتد» في الدقيقة 82، قبل أن يحرز المهاجم جيمي فاردي هدف التقدم لـ«ليستر» في الدقيقة 83، فيما أحرز باتسون داكا الهدف الرابع لـ«ليستر» في الوقت بدل الضائع للمباراة.

مانشستر سيتي يتجاوز بيرنلي. (إنترنت)
مانشستر يونايتد يسقط أمام ليستر ستي. (إنترنت)
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