المنتخب المصري يتصدر المركز الأول في بطولة أفريقيا للشطرنج (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 09:51 مساء
المنتخب المصري للشطرنج يحصد 4 ميداليات ذهبية و2 فضية والمركز الأول في بطولة أفريقيا للشطرنج. (الإنترنت)

حقق المنتخب المصري للشطرنج (للشباب والناشئين والناشئات) المركز الأول، ترتيب عام، في بطولة أفريقيا الفردية للشطرنج، التي أُقيمت في غانا في الفترة من 17 -9-2021 حتى 26 -9-2021.

وجاء المنتخب المصري أول برصيد أربع ميداليات ذهبية حققها (رغد علاء فئة 8 سنوات، جوي روماني 12 سنة بنات، مارتن مينا 12 سنة، كيفن جورج 16 سنة).

كما حقق المنتخب فضيتين، جاءتا لـ(ديفيد جورج فئة 18 سنة، حامد وفا 14 سنة)، و4 ميداليات برونزية لكل من (نهي محمود يوسف 16 سنة، أحمد تامر 18 سنة، محمد هاني 14سنة، مينا وائل 12 سنة)، وميدالية الروح الرياضية واللعب النزيه للبطلة حفصة أشرف.

يذكر أن اللاعبة نهى محمود يوسف بريكة، تشارك لأول مرة في بطولة دولية، بعد أن حصلت على ميدالية برونزية مع المنتخب المصري للشطرنج تحت سن 16 عامًا (بنات) في بطولة أفريقيا للشباب 2021.

المنتخب المصري للشطرنج يحصد 4 ميداليات ذهبية و2 فضية والمركز الأول في بطولة أفريقيا للشطرنج. (الإنترنت)
المنتخب المصري للشطرنج يحصد 4 ميداليات ذهبية و2 فضية والمركز الأول في بطولة أفريقيا للشطرنج. (الإنترنت)
المنتخب المصري للشطرنج يحصد 4 ميداليات ذهبية و2 فضية والمركز الأول في بطولة أفريقيا للشطرنج. (الإنترنت)
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