عقد بـ100 مليون دولار لـ«لوس أنجلوس ليكرز» الأميركي

قميص لوس أنجلوس ليكرز. (أرشيفية - إنترنت)

أعلن فريق لوس أنجلوس ليكرز الأميركي لكرة السلة تعاقده مع راعٍ جديد اعتبارًا من الموسم المقبل 2021-2022، سيوفر له دخلًا بقيمة 100 مليون دولار.

والراعي الجديد هو شركة الأغذية الكورية الجنوبية بيبيجو، التي ستحل محل منصة التجارة الإلكترونية ويش، ويمتد العقد الجديد الذي وقعه ليكرز مع بيبيجو على مدار خمسة مواسم، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الإسبانية».

وسيتلقى فريق لوس أنجلوس 20 مليون دولار سنويًا بموجبه، أي بما يزيد بقدر يتراوح بين 6 و 8 ملايين دولار أكثر مما قدمته ويش في العقد الأخير، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، المختصة في رصد شأن دوري كرة السلة الأميركي.