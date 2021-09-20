الإمارات تطلب استضافة كأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 05:46 مساء
كأس العالم للأندية. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن دولة الإمارات، ترغب في استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021، بعد اعتذار اليابان عن عدم تنظيم البطولة التي من المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

وقالت شبكة «ذا أثليتك» إن الإمارات استفسرت عن إمكانية تنظيم كأس العالم للأندية المقبلة، وأبدت رغبتها في تنظيم البطولة.

وسبق للإمارات تنظيم بطولة كأس العالم للأندية في 4 مناسبات من قبل أعوام: 2009 و2010 و2017 و2018.

وأوضحت الشبكة أن الإمارات تواجه منافسة شرسة من دولة جنوب أفريقيا، التي كانت أولى الدول التي تطلب تنظيم البطولة بعد اعتذار اليابان عن عدم تنظيمها.

وأشار موقع «‏ذا أثليتك» إلى أن البرازيل أيضًا تناقش فكرة التقدم بطلب لاستضافة البطولة لكن لم يتم ذلك بشكل رسمي إلى الآن.

واعتذرت دولة اليابان عن تنظيم كأس العالم للأندية 2021، بسبب خوفها من تفشي فيروس «كورونا» في أرجاء البلاد، رغم تنظيمها للألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2020» بجانب استضافتها الألعاب الباراليمبية أيضًا في الصيف الماضي.

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