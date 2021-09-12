ميلان يستقبل لاتسيو في قمة نارية على ملعب «سان سيرو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 12:04 مساء
قمة سابقة بين ميلان ولاتسيو. (أرشيفية - إنترنت)

يخوض «ميلان» مواجهة نارية أمام ضيفه «لاتسيو»، اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، ويدخل «ميلان» مباراة «لاتسيو»، وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 6 نقاط، قبل انطلاق مباريات الجولة، بفارق الأهداف فقط عن كل من «لاتسيو»، و«إنتر ميلان»، و«روما» صاحب المركز الثالث، أصحاب نفس الرصيد من النقاط.

وحقق «ميلان» الفوز في أول مباراتين متتاليتين من الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ موسم 2002-2003، 2003-2004، كما يستعد «ميلان» لخوض مواجهة قوية أمام ضيفه فريق «لاتسيو»، ثم يقابل «ليفربول» على ملعب «أنفيلد»، في أولى جولات مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، للموسم الحالي.

وأعلن «ميلان» تعافي نجمه الفرنسي أوليفيه جيرو من فيروس «كورونا»، الذي تعرض له في بداية سبتمبر، وقال بيان النادي الإيطالي: «يمكن أن يؤكد نادي ميلان أن نتائج اختبار أوليفر جيرو سلبية لفيروس كورونا، ويخضع اللاعب غدًا لفحص طبي حسب بروتوكولات الحكومة الإيطالية، للعودة إلى ممارسة الأنشطة الرياضية».

وكان جيرو تألق مع «ميلان» بتسجيله ثنائية في الفوز على ضيفه فريق «كالياري» (4-1)، في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو»، كما غاب نجم «الروسونيري» عن قائمة المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الأخيرة، التي خاض خلالها منتخب «الديوك» ثلاث مواجهات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية
دولى
آخر من تبقى من موظفات مطار كابل يكسرن حاجز الخوف
دولى
«أميركا للتنس»: اليافعة رادوكانو تكتب التاريخ كأول صاعدة من التصفيات تحرز لقب ...
رياضة عالمية
تظاهرة في برلين احتجاجا على ارتفاع الإيجارات
اقتصاد
بحضور بايدن وأوباما أميركا تكرم ضحايا 11 سبتمبر
دولى
الدقيقتان 47 و62 تحتفلان بأقدام كريستيانو مع يونايتد على ملعب «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
الاتحاد جاهز لبطل زنجبار بعد صراعه مع الرادار
رياضة محلية
الرئيس التونسي: سيادة الدولة التونسية لن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة
عربى
أطفال أفغان لاجئون في مهب المجهول
دولى
الغويل: تمويل إعادة الإعمار من الصناديق الخاصة والشراكات الدولية
ليبيا
نمساوي يحنط والدته المتوفاة طمعا في مخصصاتها الاجتماعية
منوعات
أبحاث أميركية: لقاحات «كوفيد» تقي من الإصابة الشديدة الناجمة عن «دلتا»
دولى
أميركا تحيي ذكرى 11 سبتمبر على وقع الانسحاب من أفغانستان
دولى
نص كلمة السفیر طاهر السني أمام مجلس الأمن (10 سبتمبر 2021)
ليبيا
العاهل المغربي يكلف رجل الأعمال عزيز أخنوش تشكيل الحكومة
عربى
استئناف التصدير من ميناءي السدرة ورأس لانوف بعد توقف دام 24 ساعة
ليبيا
مدبولي: لا ينبغي لأي دولة التدخل بوجود فعلي أو التأثير على صنع القرار في ليبيا
ليبيا
شركات التكنولوجيا كسبت المليارات خلال الحرب على الإرهاب
اقتصاد
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أدق ساعة في العالم