ميلان يستقبل لاتسيو في قمة نارية على ملعب «سان سيرو»

قمة سابقة بين ميلان ولاتسيو. (أرشيفية - إنترنت)

يخوض «ميلان» مواجهة نارية أمام ضيفه «لاتسيو»، اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، ويدخل «ميلان» مباراة «لاتسيو»، وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 6 نقاط، قبل انطلاق مباريات الجولة، بفارق الأهداف فقط عن كل من «لاتسيو»، و«إنتر ميلان»، و«روما» صاحب المركز الثالث، أصحاب نفس الرصيد من النقاط.

وحقق «ميلان» الفوز في أول مباراتين متتاليتين من الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ موسم 2002-2003، 2003-2004، كما يستعد «ميلان» لخوض مواجهة قوية أمام ضيفه فريق «لاتسيو»، ثم يقابل «ليفربول» على ملعب «أنفيلد»، في أولى جولات مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، للموسم الحالي.

وأعلن «ميلان» تعافي نجمه الفرنسي أوليفيه جيرو من فيروس «كورونا»، الذي تعرض له في بداية سبتمبر، وقال بيان النادي الإيطالي: «يمكن أن يؤكد نادي ميلان أن نتائج اختبار أوليفر جيرو سلبية لفيروس كورونا، ويخضع اللاعب غدًا لفحص طبي حسب بروتوكولات الحكومة الإيطالية، للعودة إلى ممارسة الأنشطة الرياضية».

وكان جيرو تألق مع «ميلان» بتسجيله ثنائية في الفوز على ضيفه فريق «كالياري» (4-1)، في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو»، كما غاب نجم «الروسونيري» عن قائمة المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الأخيرة، التي خاض خلالها منتخب «الديوك» ثلاث مواجهات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.