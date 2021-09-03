عودة المحترفين تشعل «الميركاتو الصيفي» قبل انطلاق الدوري

عودة المحترفين تشعل «الميركاتو الصيفي» قبل انطلاق الدوري. (الإنترنت)

توافد نجوم الكرة الليبية، خصوصاً المحترفين على مسابقة الدوري المحلي، بعد أن عرفت المسابقة الكبرى طريق الانتظام بداية من الموسم المنقضي، لتنتهي سنوات عجاف شهدت توقفاً تاماً للكرة المحلية، ومع بداية موسم جديد ينتظر له التوهج، أشعل النجوم المحترفون سوق الانتقالات بقوة، ليتواصل صراع الصفقات بقوة في الميركاتو الصيفي الساخن بالدوري الليبي، بعد انتهاء منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم (2020 - 2021)، والتي توج بلقبها فريق «الاتحاد»، على حساب نظيره «الأهلي طرابلس» بركلات الترجيح (6 - 5) في المباراة النهائية التي أُقيمت بينهما على ملعب طرابلس الدولي؛ لتنطلق بعدها حركة الانتقالات الواسعة وسط تنافس قوي بين عدة فرق، خاصة أندية القمة المتأهلة للبطولات الأفريقية.

«الأهلي طرابلس» يتعاقد مع المنير بعد انتهاء عقده مع «الاتحاد»

في خطوة جديدة نحو تدعيم صفوف فريق كرة القدم الأول، أعلنت إدراة نادي «الأهلي طرابلس» تعاقدها الرسمي مع قائد المنتخب الوطني الليبي محمد المنير، دون ذكر أي تفاصيل حول الصفقة؛ سواء من الناحية المادية أو مدة التعاقد، ليكون المنير لاعباً في صفوف «الزعيم» بداية من الموسم المقبل، بحسب ما ذكرته صفحة نادي «الأهلي طرابلس» عبر «فيسبوك»، وينتظر المنير مع «الأهلي طرابلس» مشاركة أفريقية، في بطولة «الكونفدرالية»، التي تأهل لها «الأهلي طرابلس» بصفته وصيف مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي، بعد أن خسر اللقب أمام «الاتحاد» «العميد» الذي لعب له المنير، قبل أن يغير وجهته مؤخراً، بينما يشارك «الاتحاد» في الموسم القاري الجديد في بطولة دوري الأبطال، حيث انضم المنير في أبريل الماضي لصفوف نادي «الاتحاد» حتى نهاية الموسم، الذي انتهى بالتتويج بلقب الدوري.

- توقيع المنير يحدث أزمة في صفوف المنتخب

قررت إدارة نادي «الاتحاد» «العميد» العدول عن قرارها السابق بمنع لاعبيها من الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني الليبي، ليلتحق لاعبو «الاتحاد» بمعسكر الفريق الوطني في مدينة بنغازي، الأحد الماضي، بعد أن سحبت إدارة نادي «الاتحاد» لاعبيها من بعثة الفريق الوطني، قبل مغادرة الفريق الوطني تركيا متجهة إلى مدينة بنغازي، لعمل معسكر قصير، استعداداً لمواجهة الغابون، في أولى مواجهات تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل «قطر 2022»، ولاحت في الأفق الأسباب، حول أزمة توقيع قائد الفريق الوطني محمد المنير لنادي «الأهلي طرابلس»، بعد انتهاء عقده مع نادي «الاتحاد»، ليقرر نادي «الاتحاد» بطرابلس سحب لاعبيه المنضمين إلى المنتخب الوطني، احتجاجاً على تعاقد «الأهلي طرابلس» مع المنير، خلال تواجده مع بعثة المنتخب في تركيا، فيما نفت إدارة نادي «الأهلي طرابلس» ذلك.

إدارة «الأهلي طرابلس» تنفي التوقيع في معسكر المنتخب

وقالت إدارة نادي «الأهلي طرابلس»، في بيان لها «إن التوقيع مع المنير جاء قبل التحاقه ببعثة المنتخب في تركيا»، موضحة أن «مراسم التوقيع جرت في العاصمة المصرية القاهرة»، ونشرت تأشيرة وتاريخ دخوله إلى مصر، وأقلعت طائرة المنتخب إلى مدينة بنغازي دون صعود لاعبي «الاتحاد» وهم: محمد زعبيه، والمعتصم الصبو، وعمر الخوجه، ومعاذ اللافي، ومعاذ عيسى، قبل أن يتم العدول عن القرار، ليتم انضمام اللاعبين إلى المعسكر، ليعود الهدوء مجدداً لصفوف «فرسان المتوسط»؛ حيث كادت تحدث أزمة فنية، بعد أن بنى الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الوطني خطته على خماسي «الاتحاد».

«الاتحاد» يجدد لصبو وعيسى والعيادي.. ويتعاقد مع الهرام

جددت إدارة نادي «الاتحاد»، عقود نجوم فريق الكرة الأول، المعتصم الصبو، ومعاذ عيسى، والمحترف التونسي غازي العيادي، لمدة موسم رياضي واحد، استعداداً للموسم الجديد الذي سيشهد مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا، وكانت إدارة نادي «الاتحاد» تعاقدت مع لاعب فريق «النصر» أحمد الهرام، والظهير الأيمن محمد الأجنف قادماً من «الأولمبي»، والظهير الأيسر عبدالعزيز اللصي قادماً من «الشط»، وعمر بالحاج من «المحلة»، ولاعب الوسط مالك الرابطي من «أبوسليم»، وقد جددت الإدارة عقد المهاجم جهاد شلدون، بجانب الاستغناء عن عدد من اللاعبين.

- نور الدين القليب يرحل عن «السويحلي»

وتعاقدت إدارة نادي «الأهلي طرابلس» مع نور الدين القليب، لاعب وسط فريق «السويحلي» لمدة موسمين لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للدوري المحلي الممتاز وكأس «الاتحاد» الأفريقي «الكونفدرالية»، وكانت إدارة النادي تعاقدت هذا الموسم مع محمد الجورني بجانب عبد الله العرفي وسط أنباء حول تعاقدات أخرى من بينها محترفون أجانب.

- الزوي يوقع لـ«الأهلي بنغازي».. وزمرينا يجدد عقده

تعاقدت إدارة نادي «الأهلي بنغازي» مع المهاجم الدولي أكرم الزوي لمدة موسم واحد قابل للتجديد، كما تعاقدت مع اللاعب مهند أبوعجيلة لاعب فريق «النصر»، وبحسب معلومات واردة إلى جريدة «الوسط»، فإن لاعب «الأهلي طرابلس» الجناح الأيمن ربيع اللافي بات قريباً من التعاقد هو الآخر مع «الأهلي بنغازي»، وهو حالياً متواجد في مدينة بنغازي، وجددت إدارة نادي «الأهلي بنغازي» عقود عدد من اللاعبين في الفريق الأول من بينهم محمد العكشي وجبريل مرسال، حيث كشفت إدارة نادي «الأهلي بنغازي» سعيها للحفاظ على استقرار الفريق، فيما يخص قائمة فريق كرة القدم الأول المنتظرة في الموسم الجديد؛ حيث أعلنت بشكل رسمي تجديد عقد نجم الفريق جبريل مرسال الشهير بـ«زمرينا» حتى العام 2023.