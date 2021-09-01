السعودية تحقق أول ميدالية لها في دورة الألعاب البارالمبية 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 06:30 مساء
اللاعب عبدالرحمن القرشي. (حساب البارالمبية السعودية)

تُوّج اللاعب السعودي عبدالرحمن القرشي، بالميدالية البرونزية في منافسات سباق 100 متر، الذي يأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، التي تقام حاليًا في العاصمة اليابانية، طوكيو، حتى يوم 5 سبتمبر الجاري.

وحقق القرشي أول ميدالية للسعودية بتحقيقه برونزية سباق «100 متر - للكراسي المتحركة» بعدما احتل المركز الثالث في السباق، محققًا زمنًا قدره 14.76 ثانية.

وتمتلك السعودية طوال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 5 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، وجميعها في منافسات ألعاب القوى.

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