«الأهلي» المصري يضم مهاجم «سيمبا» التنزاني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 06:01 مساء
الموزمبيقي، لويس ميكوسوني. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن «الأهلي» المصري أتم اتفاقه مع نادي «سيمبا»، بطل تنزانيا من أحل ضم الدولي الموزمبيقي لويس ميكوسوني في صفقة انتقال نهائي بداية من الموسم المقبل.

ووقع «الأهلي» وفقًا لـ«كورة» مع ميكسوني، مقابل 900 ألف دولار، بعقد يمتد لأربعة مواسم، كما اتفق «الأهلي» مع ميكسوني على تقاضيه راتبًا سنويًّا يقدر بـ500 ألف دولار، بزيادة سنوية 100 ألف دولار عن كل موسم جديد.

وقطع «الأهلي» شوطًا كبيرًا في التفاوض مع ميكسوني الذي يرحب بالانتقال للقلعة الحمراء، كما لا يمانع ناديه في رحيله، وتم التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة.

وتدرب ميكيسوني صاحب الـ26 عامًا من قبل تحت قيادة بيتسو موسيماني، مدرب «الأهلي»، خلال فترة تواجد المدرب الجنوب أفريقي في «صن داونز».

ويرفض «الأهلي» الإعلان الرسمي عن الصفقة، بسبب قائمة الأجانب المكتملة داخل الفريق، حيث يتعين عليه التخلي عن لاعب مقابل قيد ميكيسوني.

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