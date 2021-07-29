أحمد حجازي أفضل لاعب في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 04:22 مساء
نجم المنتخب المصري أحمد حجازي. (إنترنت)

احتل قائد المنتخب المصري الأولمبي، أحمد حجازي، المركز الأول في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كأفضل لاعب في دور المجموعات، خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتفوق أحمد حجازي في الاستفتاء على الثلاثي: «الياباني كوبو» و«البرازيلي ريتشارليسون» و«المكسيكي ألكسيس فيجا».

ونجح منتخب مصر الأولمبي في الصعود لدور الربع نهائي، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف منتخب إسبانيا متصدر الترتيب، وبفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين.

وصعد أحمد حجازي، كابتن منتخب مصر الأولمبي، إلى المركز الثانى كأكثر لاعبي منتخب مصر مشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بعد مشاركته مع المنتخب الأولمبي في مباراة أستراليا، في ختام دور المجموعات بطوكيو 2020، التى فاز بها الفراعنة بهدفين دون رد.

وبات أحمد حجازي على موعد مع إنجاز فريد حال مشاركته في مباراة منتخب البرازيل المقبلة، ليحتل حينها صدارة أكثر اللاعبين المصريين ظهورا في الأولمبياد.

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