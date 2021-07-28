«كورونا» يضرب نجم «ريال مدريد» الجديد ألابا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 08:04 مساء
مدافع ريال مدريد الجديد ديفيد ألابا. (تويتر)

أثبتت الفحوصات الطبية، إصابة نجم «ريال مدريد» الإسباني الجديد، اللاعب النمساوي ديفيد ألابا بفيروس «كورونا المستجد».

وأعلن «ريال مدريد» أن الاختبارات التي خضع لها لاعبو الفريق أثبتت إيجابية عينة اللاعب النمساوي الدولي، الذي سيتعين عليه الدخول في فترة عزلة وفقًا للبروتوكول الطبي المعمول به.

ويعد ألابا، الحالة الثانية للفريق الملكي في غضون أيام قليلة، بعد أن تم إعلان إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بالفيروس المستجد، الجمعة الماضي.

ووقع الدولي النمساوي على عقد لمدة خمسة مواسم رفقة النادي، وقام باختيار القميص رقم «4»، الذي ارتداه الإسباني سيرجيو راموس على مدار السنوات الماضية.

ويعد ألابا صاحب الـ29 عامًا، هو الصفقة الأولى، التي يقوم بها «ريال مدريد» هذه الفترة، وذلك من أجل تعزيز صفوف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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