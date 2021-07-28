مصر تتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 03:15 مساء
المنتخب المصري وأستراليا في أولمبياد طوكيو 2020. (إنترنت)

نجح المنتخب المصري الأولمبي في حسم التأهل إلى ربع النهائي في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على أستراليا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة.

وسجل أحمد ياسر ريان هدف مصر الأول في الدقيقة (44) من أحداث الشوط الأول. ووسع عمار حمدي الفارق في الدقيقة 85، ليحسم تأهل المنتخب المصري للدور الثاني.

وشهدت المباراة الأخرى في المجموعة تعادلا إيجابيا بين المنتخب الإسباني ونظيره الأرجنتيني بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي منحت إسبانيا الصدارة، وتواجدت مصر في المركز الثاني.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي متصدر المجموعة الرابعة يوم 31 يوليو الساعة 12:00 ظهرا.

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