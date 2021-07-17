«الأهلي» المصري جاهز لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام «كايزر تشيفز».. السبت

تدريبات الأهلي المصري. (الصفحة الرسمية للأهلي المصري عبر فيسبوك)

يستضيف ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، اليوم السبت، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تجمع بين «الأهلي» المصري و«كايزر تشيفز» الجنوب أفريقي.

يدخل «الأهلي» المباراة باحثًا عن اللقب العاشر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والثاني على التوالي، بعدما حصد اللقب في النسخة الماضية من البطولة على حساب غريمه التقليدي، «الزمالك»، في أول نهائي يجمع بين فريقين من نفس البلد في تاريخ البطولة، فيما سيكون «كايزر تشيفز»، الذي يخوض أول نهائي في تاريخه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، طامحًا لإحداث المفاجأة الأكبر، وإفساد خطة «الأهلي» عبر حصد لقبه الأول.

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، يدرس إعادة طاهر محمد طاهر إلى التشكيل الأساسي، رغم جاهزية الجناح التونسي الطائر علي معلول، فيما سيعتمد موسيماني على طريقته التقليدية 4-2-3-1، مع تواجد ثنائي في قلب الوسط، هما حمدي فتحي وعمرو السولية، والإبقاء على المالي أليو ديانغ بديلًا استراتيجيًّا.

أما في خط الدفاع، فقد ثبت أكرم توفيق أقدامه في مركز الظهير الأيمن، رغم عودة محمد هاني وتعافيه من الإصابة، إلا أن موسيماني لن يخاطر بإقحام الأخير في التشكيل الأساسي، وهو لم يعد بعد إلى كامل لياقته البدنية، فيما سيعتمد بالتأكيد على ثنائية بدر بانون وأيمن أشرف في قلب الدفاع، ولا بديل عن علي معلول في الظهير الأيسر.

وهجوميًّا، ومع عودة طاهر، فإن محمد شريف يحجز مقعد رأس الحربة، وسيكون محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب والرابط بين الخطوط، والمتألق أخيرًا حسين الشحات على الجناح الأيمن.