«الترجي» التونسي يطلب الإنقاذ من نبيل معلول والإعلان قريبا

نبيل معلول. (أرشيفية : الإنترنت)

ذكرت تقارير صحفية تونسية، أمس الجمعة، أن «الترجي» بطل الدوري الممتاز لكرة القدم بصدد تعيين نبيل معلول مدرب المنتخب الوطني السابق لقيادة الفريق للمرة الثانية في مسيرته خلفًا لمعين الشعباني، وقالت محطة «موزاييك» الإذاعية المحلية إن «رئيس الترجي، حمدي المؤدب، اتفق مع معلول على توليه تدريب الفريق خلال اجتماعهما اليوم».

وأضافت المحطة أن الاتفاق بين الطرفين تم بالفعل، لكن ينقصه استكمال بعض التفاصيل قبل إعلان التعاقد رسميًّا، ويبدو أن «الترجي» قرر الاستغناء عن مدربه الشعباني بعد الهزيمة من «الأهلي» المصري ذهابًا وإيابًا في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الشهر الماضي.

وسبق لمعلول (58 عامًا) تدريب «الترجي» وقاده للتتويج بلقب الدوري المحلي العامين 2011 و2012 وبطولة كأس تونس 2011 ودوري أبطال أفريقيا في 2011.

كما عمل مدربًا مساعدًا لمنتخب تونس المتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية العام 2004، وقاد المنتخب الوطني في كأس العالم 2018، كما تولى تدريب فريقي «الجيش» و«الدحيل» القطريين ومنتخبات الكويت وسورية.