الآن: إنجلترا 1 - 0 إيطاليا.. نهائي «يورو 2020» لوك شو يسجل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 10:22 مساء
لوك شو يسجل لإنجلترا. (صفحة يورو 2020 عبر فيسبوك)

انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت ليبيا، مباراة الختام في بطولة «يورو 2020»، بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا، على ملعب «ويمبلي» بالعاصمة البريطانية لندن.

المدير الفني للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، أعلن تشيكله ليضم: جيانلويغي دوناروما، دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيلليني، إيمرسون، نيكولو باريلا، جورجينو، ماركو فيراتي، فيديريكو كييزا، تشيرو إيموبيلي، لورينزو إنسيني.

أما المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، فقد أعلن تشكيله ليضم: جوردان بيكفورد، كايل ووكر، لوك شو، ديكلان رايس، جون ستونز، هاري ماغواير، هاري كين، رحيم ستيرلينغ، كييران تريبيير، كالفن فيليبس، ماسون ماونت.

لوك شوك يتقدم للمنتخب الإنجليزي.

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