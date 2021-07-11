ميسي في عيون نجوم الكرة الليبية بعد التتويج الأول مع الأرجنتين بـ«كوبا أميركا»

الاحتفال بميسي. (إنترنت)

تفاعل الوسط الرياضي الليبي بشكل كبير مع فوز الأرجنتين بـ«كوبا أميركا» على حساب البرازيل بهدف سجله دي ماريا، ليقتنص قائد الفريق الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي أول لقب مع منتخب بلاده، رغم المسيرة الطويلة.

وخرج نجوم الكرة الليبية من مدربين ولاعبين سابقين وإعلاميين ليعبروا عن اللقاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال اللاعب السابق المعروف عمر القزيري: «أعتبره فوزًا مستحقًّا وعن جدارة واستحقاق»، أما الإعلامي الرياضي أنيس قواس فقال «كوبا أميركا تهون من أجل عيون النجم الكبير ميسي».

المدرب واللاعب السابق فؤاد شقوارة قال: «بفوز الأرجنتين بـ(كوبا أميركا) تكون كرة القدم منصفة فعلًا، ويفترض أن فوز الأرجنتين مع ميسي كان منذ زمن».

الإعلامي الرياضي محمد كريفة قال: «ميسي يكتب الصفحة الناقصة في كتاب مسيرته، لن تتكرر في كرة القدم، لقب للأرجنتين بعد غياب 28 عامًا عن الألقاب».