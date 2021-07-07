أرقام وإحصاءات قبل موقعة إنجلترا والدنمارك في «يورو 2020»

مران المنتخب الإنجليزي. (تويتر)

يواجه المنتخب الإنجليزي، نظيره الدنماركي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن الدور نصف النهائي ليورو 2020.

ويقود المباراة تحكيميًّا الحكم الهولندي داني ماكيلي، ونرصد من خلال السطور التالية أهم المعلومات والأرقام عن المواجهة المهمة في دور نصف النهائي.

تأهلت إنجلترا إلى نصف النهائي بعد احتلال صدارة المجموعة الرابعة، حيث فازت على كرواتيا بهدف نظيف، قبل التعادل السلبي مع إسكتلندا، ثم انتصرت بنتيجة (1-0) على جمهورية التشيك.

وفي دور الـ16 فازت إنجلترا على ألمانيا بثنائية نظيفة، قبل أن يتفوق الإنجليز في ربع النهائي على أوكرانيا برباعية دون رد.

الدنمارك صعدت إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية، حيث خسرت أمام فنلندا بهدف، ثم أمام بلجيكا بنتيجة (2-1)، قبل أن تفوز على روسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي دور الـ16 فازت الدنمارك على ويلز برباعية نظيفة، قبل أن يتفوق الدنماركيون على جمهورية التشيك بهدفين مقابل هدف واحد.

سجلت إنجلترا 8 أهداف في اليورو حتى الآن، ولم تهتز شباكها، بينما سجلت الدنمارك 11 هدفًا واهتزت شباكها 5 مرات.

التقى المنتخبان رسميًّا ووديًّا، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الإحصاءات، 21 مرة، كانت الغلبة خلالهم للإنجليز بـ12 فوزًا مقابل 4 انتصارات للدنمارك و5 تعادلات.

وسجلت إنجلترا 36 هدفًا في شباك الدنمارك مقابل 20 هدفًا للمنتخب الدنماركي، وكان أكبر فوز في مواجهات المنتخبين جاء بنتيجة (5-1) وحققته إنجلترا على الدنمارك في مباراة ودية العام 1955.

آخر مواجهة بين المنتخبين ترجع إلى 14 أكتوبر 2020 في بطولة دوري الأمم، وانتهت بفوز الدنمارك بهدف نظيف. التقى المنتخبان مرة واحدة في اليورو، وترجع لدور المجموعات في نسخة 1992، حيث تعادلا دون أهداف.

الإنجليزي تومي تايلور هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين بـ5 أهداف.