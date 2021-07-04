راموس وحكيمي في مرمى اهتمامات باريس سان جيرمان

راموس وحكيمي. (أرشيفية : الإنترنت)

اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من حسم صفقتي الإسباني سيرجيو راموس، القادم من نادي ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء عقده، والمغربي أشرف حكيمي، ظهير فريق إنتر ميلان الإيطالي.

أصبحت إدارة باريس سان جيرمان قريبة من حسم صفقة سيرجيو راموس بصورة رسمية، بعد أن توصل كلا الطرفين إلى اتفاق، أما بالنسبة إلى أشرف حكيمي؛ فمن المنتظر أن يجري الكشف الطبي خلال الأسبوع الجاري، وبعدها سيعلن باريس سان جيرمان عن الصفقة بصورة رسمية لمدة خمسة مواسم، بحسب ما نقله موقع «آس» الإسباني، نقلا عن جريدة «لو بيرسيان».

وسينضم أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان بعد أن ارتدى قميص إنتر ميلان الإيطالي لموسم واحد فقط حقق خلاله لقب الدوري الإيطالي، حيث تعاقد إنتر ميلان مع حكيمي قادمًا من نادي ريال مدريد بعد قضاء اللاعب موسمين رفقة نادي بروسيا دورتموند الألماني بنظام الإعارة.

وحصل إنتر ميلان على خدمات أشرف حكيمي الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو، ولكنه سيجني الآن 70 مليون يورو مقابل تخليه عن الظهير المغربي صاحب صاحب الـ 22 عامًا، ويحتفظ نادي ريال مدريد بـ 3% من حقوق بيع أشرف حكيمي، وبالتالي سيحصل على 2,1 مليون يورو من قيمة الـ 70 مليون يورو الذي يتقاضاها إنتر ميلان.

وستنعش هذه القيمة خزائن بطل إيطاليا التي تأثرت كثيرًا، كبقية خزائن المؤسسات الرياضية، بسبب فيروس كورونا، ويستهل فريق باريس سان جيرمان الفترة التحضيرية غدا الإثنين وعينه على انطلاقة النسخة المقبلة من بطولة الدوري الفرنسي، على أمل استعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح فريق ليل.

وكانت قد قدمت إدارة ريال مدريد عرض تجديد لمدة موسم لراموس في أكثر من مناسبة، ولكنه تمسك برغبته في التوقيع على عقد لمدة عامين، وفشل كلا الطرفين في التوصل إلى اتفاق، ما جعل ريال مدريد يصدر بيانًا منذ أسابيع قليلة يؤكد فيه انتهاء حقبة قائده في قلعة بيرنابيو ويرحل رسميا عن ريال مدريد.