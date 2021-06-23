تعرف على المواجهات الكاملة لثمن نهائي «يورو 2020»

انتهت منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، اليوم الأربعاء، بتأهل 6 متصدرين و6 من أصحاب الوصافة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.
وتنطلق منافسات دور الـ16 في البطولة مساء السبت المقبل، التي تستمر لمدة 4 أيام، وتشهد العديد من المواجهات النارية، حيث تبدأ مباريات الدور ثمن النهائي، بمواجهتي (ويلز - الدانمارك) و(إيطاليا - النمسا).
وفيما يلي نستعرض المواجهات الكاملة لثمن نهائي يورو 2020.
1- السبت 26 يونيو: على ملعب يوهان كرويف أرينا، تنطلق مباراة (ويلز ضد الدنمارك).
2- السبت 26 يونيو: يستقبل ملعب ويمبلي، مباراة (إيطاليا ضد النمسا).
3- الأحد 27 يونيو: ملعب بوشكاش أرينا، تقام مباراة (هولندا ضد التشيك).
4- الأحد 27 يونيو: يشهد ملعب لا كارتوخا، مباراة تجمع (بلجيكا ضد البرتغال).
5- الإثنين 28 يونيو: موقعة (كرواتيا ضد إسبانيا)، على ملعب باركن ستاديون.
6- الإثنين 28 يونيو: يقام على معلب أرينا ناسيونالا، مباراة تجمع (فرنسا ضد سويسرا).
7- الثلاثاء 29 يونيو: بملعب ويمبلي، تنطلق مباراة (إنجلترا ضد ألمانيا).
8- الثلاثاء 29 يونيو: يستقبل ملعب هامبدون بارك، مباراة نارية بين (السويد ضد أوكرانيا).