تعرف على المواجهات الكاملة لثمن نهائي «يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 11:40 مساء
بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020). (أرشيفية : إنترنت)

انتهت منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، اليوم الأربعاء، بتأهل 6 متصدرين و6 من أصحاب الوصافة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

وتنطلق منافسات دور الـ16 في البطولة مساء السبت المقبل، التي تستمر لمدة 4 أيام، وتشهد العديد من المواجهات النارية، حيث تبدأ مباريات الدور ثمن النهائي، بمواجهتي (ويلز - الدانمارك) و(إيطاليا - النمسا).

وفيما يلي نستعرض المواجهات الكاملة لثمن نهائي يورو 2020.

1- السبت 26 يونيو: على ملعب يوهان كرويف أرينا، تنطلق مباراة (ويلز ضد الدنمارك).

2- السبت 26 يونيو: يستقبل ملعب ويمبلي، مباراة (إيطاليا ضد النمسا).

3- الأحد 27 يونيو: ملعب بوشكاش أرينا، تقام مباراة (هولندا ضد التشيك).

4- الأحد 27 يونيو: يشهد ملعب لا كارتوخا، مباراة تجمع (بلجيكا ضد البرتغال).

5- الإثنين 28 يونيو: موقعة (كرواتيا ضد إسبانيا)، على ملعب باركن ستاديون.

6- الإثنين 28 يونيو: يقام على معلب أرينا ناسيونالا، مباراة تجمع (فرنسا ضد سويسرا).

7- الثلاثاء 29 يونيو: بملعب ويمبلي، تنطلق مباراة (إنجلترا ضد ألمانيا).

8- الثلاثاء 29 يونيو: يستقبل ملعب هامبدون بارك، مباراة نارية بين (السويد ضد أوكرانيا).

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