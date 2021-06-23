إسبانيا تعبر لثمن نهائي يورو 2020 بـ«لوحة فنية» في الشباك السلوفاكية

المنتخب الإسباني يفوز على سلوفاكيا بـ«يورو 2020». (تويتر)

حقق المنتخب الإسباني، فوزًا كبيرًا، أمام نظيره سلوفاكيا، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الختامية لدور المجموعات، لكأس الأمم الأوروبية.

وسجل الأهداف لإسبانيا مارتين دوبرافكا حارس سلوفاكيا بالخطأ في الدقيقة 30، وإيمريك لابورت في الدقيقة (45+3)، وبابلو سارابيا في الدقيقة 56، وفيران توريس في الدقيقة 67، وكوكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز، تأهل «لاروخا» إلى ثمن النهائي البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.