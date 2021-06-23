بوفون يحط الرحال في بارما بسبب مشاعره

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 12:52 مساء
جيانلويجي بوفون (تويتر)

وصل حارس مرمى إيطاليا العملاق جيانلويجي بوفون إلى نادي بارما الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم ليحط الأسطورة الرحال إلى ناديه الأول بعد 20 عاما من رحيله.

ووقع الحارس، البالغ 43 عاما، على عقد لمدة عامين مع النادي الذي هبط من الدرجة الأولى موسم 2020-2021، بعدما قرر الرحيل عن يوفنتوس في نهاية عقده، وبدأ بوفون، الذي يعد من أفضل حراس المرمى في تاريخ اللعبة، مسيرته في صفوف الشباب في بارما وعمره 13 عاما في 1991، وظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى بعد أربع سنوات، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وحظي بوفون سريعا بشهرة كبيرة وساعد ناديه على الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا في موسم 1998-1999، وأصبح أغلى حارس في العالم عندما انتقل إلى «السيدة العجوز» مقابل حوالي 33 مليون جنيه إسترليني (46.06 مليون دولار) في 2001.

لعب بوفون في يوفنتوس منذ ذلك الحين، باستثناء تمثيل باريس سان جيرمان خلال موسم 2018-2019، ويضم سجله الحافل الفوز بالدوري الإيطالي عشر مرات وبالدوري الفرنسي مرة واحدة وبكأس العالم، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.

وقال بوفون، في المؤتمر الصحفي لتقديمه: «لقد أردت إيصال رسالة إلى نفسي أولا قبل أي شخص آخر، خاصة أنني أعرف نفسي جيدا، وإذا لم أستثمر عاطفيا فلن أؤدي جيدا، فكرت في العروض التي تلقيتها لمدة ثلاثة أسابيع حتى استيقظت في يوم وأبلغت زوجتي بأننا ذاهبون إلى بارما وأنها كانت لم تتوقع ذلك لكنها تثق بي وأحاسيسي».

وأضاف بوفون: «تحدثت مع المدرب إنزو ماريسكا ثلاث مرات على النواحي التكتيكية وأعتقد أنني ما زلت حارسا جيدا وإلا سوف أخاطر بإحراج نفسي لذلك أنا متأكد أن بارما هي خياري الأفضل للتحدي الأخير».

وسيكون مدرب بوفون في بارما الموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية إنزو ماريسكا الذي يصغر بوفون بعامين ولعب معه في يوفنتوس قبل سابق.

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