تحذير بمعاقبة المنتخبات التي يبعد لاعبوها مشروبات رعاة «يورو 2020» بعد واقعتي «رونالدو» و«بوغبا»

واقعتا «رونالدو» و«بوغبا». (تويتر)

حذر منظمو بطولة يورو 2020، من إمكانية فرض عقوبات على المنتخبات التي يبعد لاعبوها منتجات ومشروبات الشركات الراعية للمسابقة، في المؤتمرات الصحفية.

وأكد منظمو البطولة، وفقا لـ«bbc»، أن على الفرق المشاركة تذكر أن الشراكات جزء من إنجاز البطولة لضمان تطور كرة القدم في أنحاء أوروبا، مشددين على أن اللاعبين حسب عقودهم مع اتحادات بلادهم ملزمون أيضا بقواعد البطولة.

وأبدى مدير بطولة يورو 2020 مارتن كالين، تفهمه من تصرف بعض اللاعبين على غرار بوغبا، بسبب معتقدات دينية، لكنه شدد على احترام القوانين وأنه من المحتمل اللجوء لإجراء تأديبي.

تحذيرات منظمي البطولة الأوروبية جاءت بعدما قام قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بإبعاد زجاجتي مشروب كوكاكولا، خلال مؤتمر صحفي، كما قام الفرنسي بول بوغبا بإبعاد زجاجة خمور لإحدى الشركات الراعية للبطولة.