ويلز تقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للأدوار الإقصائية في «يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 08:47 مساء
مباراة منتخب ويلز وتركيا في يورو 2020. (تويتر)

فاز منتخب ويلز، على نظيره التركي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وافتتح آرون رامسي التسجيل للمنتخب الويلزي في الدقيقة (42)، قبل أن يهدر النجم المخضرم غاريث بيل ركلة جزاء في الدقيقة (61).

وقضى المنتخب الويلزي على آمال نظيره التركي في إدراك التعادل، بعدما أضاف كونور روبيرتس الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الثاني.

وبات هذا هو الفوز الأول لويلز في البطولة، بعدما تعادلت (1-1) مع سويسرا في مستهل مبارياتهما بالمجموعة.

وتصدر منتخب ويلز الترتيب (موقتًا) برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، الذي يواجه نظيره السويسري، في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

فيما ظل المنتخب التركي قابعًا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي، بينما يحتل المنتخب السويسري المركز الثالث بنقطة وحيدة.

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