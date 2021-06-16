الشرطة تحقق مع رجل «الباراشوت» في «يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 01:25 مساء
رجل «الباراشوت» في الملعب (إنترنت)

بدأت شرطة مدينة ميونخ الألمانية تحقيقات بشأن هبوط شخص عبر مظلة «الباراشوت» إلى أرضية الملعب خلال مباراة المنتخبين الفرنسي والألماني، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020».

وتحقق الشرطة لحسم ما إذا كان الشخص قد ارتكب بذلك مخالفات جنائية، بما في ذلك مخالفة قانون الحركة الجوية، كما ذكرت الشرطة أن الشخص، البالغ من العمر 38 عاما، والذي قام بهذا التصرف تعبيرا عن الاحتجاج نيابة عن منظمة «غرينبيس» أو السلام الأخضر، تم إلقاء القبض عليه بعد أن تسبب في إصابة شخصين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

واستخدم الشخص باراموتور الحزام وجزء الدفع الذي يستخدم في الطائرات الشراعية واشتبكت المظلة خلال هبوطه بأسلاك كاميرات التصوير العلوية لتسقط بعض الأجزاء المحطمة، وهو ما تسبب في إصابة شخصين يتواجدان حاليا في المستشفى.

وذكرت الشرطة في بيان: «شرطة ميونخ تؤكد أنه من غير المفهوم إطلاقا القيام بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تشكل خطرا كبيرا على حياة الأشخاص».

وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر للإذاعة المحلية: «سيجرى التعامل مع الأمر بعناية، فهذا يشكل انتهاكا واضحا، وليس جرما بسيطا».

ووصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ذلك التصرف بأنه «طائش وخطير»، كما أدان الاتحاد الألماني للعبة تصرف المحتج.

وتقدمت منظمة غرينبيس البيئية العالمية غير الحكومية، بالاعتذار مؤكدة أنه لم يكن من المفترض على هذا الشخص الهبوط على أرضية الملعب وإنما كان من المفترض إسقاط كرة مطاطية كبيرة على الملعب تعبيرا عن الاحتجاج ضد شركة «فولكسفاغن» الراعية للبطولة.

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