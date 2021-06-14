بالصور.. شيك يسجل هدفا تاريخيا في فوز التشيك على اسكلتندا بكأس أمم أوروبا

مباراة التشيك واسكلتندا في يورو 2020. (تويتر)

نجح منتخب التشيك في تحقيق الفوز على نظيره منتخب أسكتلندا، بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الإثنين، على استاد هامبدن بارك في بطولة أوروبا لكرة «يورو 2020».

أحرز باتريك شيك هدفين ثانيهما بتسديدة مذهلة من 45 مترًا، الهدف جاء من بعد خط وسط الملعب، حيث شاهد حارس المرمى متقدمًا، ولم يتردد في تسديد الكرة بقوة من فوقه، في الدقيقة 51، بعد أن كان افتتح التسجيل بنفسه في الدقيقة الـ42 بنهاية الشوط الأول.

يذكر أن الهدف الذي سجله شيك، تم تسجيله من مسافة 45 مترًا ونصف، وهي أبعد مسافة لهدف تم تسجيله في كأس الأمم الأوروبية منذ العام 1980، ليدخل تاريخ البطولة، وقد يكون أجمل أهداف النسخة الحالية 2020 حتى الآن.

بهذا الفوز انتزعت التشيك صدارة المجموعة الرابعة من إنجلترا، التي تغلبت أمس (1- 0) على كرواتيا في المباراة التي أُقيمت على استاد ويمبلي.

مباراة التشيك واسكلتندا في يورو 2020. (تويتر)

مباراة التشيك واسكلتندا في يورو 2020. (تويتر)

مباراة التشيك واسكلتندا في يورو 2020. (تويتر)

مباراة التشيك واسكلتندا في يورو 2020. (تويتر)