التشيكية باربورا كرايتشيكوفا تحرز لقبها الأول في البطولات الكبرى للتنس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 05:56 مساء
التشيكية باربورا كرايتشيكوفا (إنترنت)

أحرزت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة 33 عالميا، أول ألقابها في البطولات الكبرى للتنس، بعد فوزها، اليوم السبت، في نهائي رولان غاروس الفرنسية على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا (32 عالميا) 6-1 و2-6 و6-4.

وكانت أفضل نتيجة لكرايتشيكوفا (25 عاما) في البطولات الأربع الكبرى، بلوغ ثمن النهائي العام الماضي في رولان غاروس، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وشاركت كرايتشيكوفا منافسات الزوجي للمرة الخامسة فقط في بطولة كبرى وثالثة على الأراضي الترابية، لتصبح أول تشيكية تتوج في باريس منذ هانا ماندليكوفا في 1981.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب إيطاليا ينذر أوروبا بعودته ويفتتح «يورو 2020» بـ5 ظواهر مثالية
رياضة عالمية
بوتين يعلن عن صفة ميزت ترامب لا يتمناها في بايدن
دولى
الليبية ملاك بن محمود تقتنص ذهبية وفضية بطولتي العرب وأفريقيا لـ«الترايثلون»
رياضة محلية
هوس القطع الرقمية بتقنية «إن إف تي»
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: تفجير سبها.. وجه آخر لتوترات دول الساحل
ليبيا
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن أسوأ 10 بلدان «للعيش» في العالم
ليبيا
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
أول دولة تعتمد «بيتكوين» عملة قانونية
اقتصاد
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختاري الحجاب المناسب للون بشرتك