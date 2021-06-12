التشيكية باربورا كرايتشيكوفا تحرز لقبها الأول في البطولات الكبرى للتنس

التشيكية باربورا كرايتشيكوفا (إنترنت)

أحرزت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة 33 عالميا، أول ألقابها في البطولات الكبرى للتنس، بعد فوزها، اليوم السبت، في نهائي رولان غاروس الفرنسية على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا (32 عالميا) 6-1 و2-6 و6-4.

وكانت أفضل نتيجة لكرايتشيكوفا (25 عاما) في البطولات الأربع الكبرى، بلوغ ثمن النهائي العام الماضي في رولان غاروس، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وشاركت كرايتشيكوفا منافسات الزوجي للمرة الخامسة فقط في بطولة كبرى وثالثة على الأراضي الترابية، لتصبح أول تشيكية تتوج في باريس منذ هانا ماندليكوفا في 1981.