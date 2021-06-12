إصابة 12 فردا بـ«كورونا» في منتخب فنزويلا قبل ساعات من افتتاح كوبا أميركا أمام البرازيل

منتخب فنزويلا (أرشيفية : الإنترنت)

أصيب 12 فردا في صفوف منتخب فنزويلا المشارك في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بينهم لاعبون وعاملون في الجهاز الفني، بفيروس «كوفيد-19»، كما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت وذلك عشية المواجهة ضد البرازيل في المباراة الافتتاحية من البطولة القارية.

وقالت وزارة الصحة إنها تلقت خبر النتائج الإيجابية مساء الجمعة من قبل اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول»، وأشارت في بيان حصلت «فرانس برس» على نسخة منه مساء الجمعة، تبلغت وزارة الصحة من قبل كونميبول بأن 12 فردا من منتخب فنزويلا بينهم لاعبون وآخرون من الجهاز الفني خضعوا لفحوص على فيروس كورونا، وجاءت نتيجتهم إيجابية، دون أن يشعروا بأي عوارض.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة التي تضم عشرة منتخبات، غدا الأحد، على أن تستمر حتى العاشر من يوليو، علما بأنها كانت مقررة أصلا في كولومبيا والأرجنتين، لكن الأولى استبعدت بسبب الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة، والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومع اقتراب موعد المباراة الافتتاحية، تدخلت البرازيل الأسبوع الماضي لنجدة البطولة بعدما قام «كونميبول» بإخراج الأرجنتين من حسابات الضيافة.

ولكن البرازيل تعاني أيضا الأمرين من «كوفيد-19»، ويحذر الخبراء من أنها تواجه طفرة جديدة قد تؤدي بطولة رياضية دولية كبرى إلى تفاقمها.

ويبدو الآن أن إقامة البطولة في البرازيل ليس أمرا مسلما به بعد دخول المحكمة العليا على الخط للبحث بإمكانية منع إقامتها في البلاد.