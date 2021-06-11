«رولان غاروس»: تسيتسيباس أول يوناني يبلغ نهائي «غراند سلام»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يونيو 2021, 10:22 مساء
لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، (أرشيفية: الإنترنت)

أصبح لاعب التنس ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسا عالميا أول يوناني يبلغ نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب، بفوزه اليوم الجمعة على الألماني ألكسندر زفيريف السادس في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات 6-3، و6-3، و4-6، و4-6، و6-3.

وبعد انتهاء مشواره عند المربع الأخير ثلاث مرات في السنوات الثلاث الأخيرة في البطولات الكبرى «أستراليا المفتوحة في العامين 2019 و2021»، و«رولان غاروس» العام الماضي، نجح تسيتسيباس أخيرًا في فك هذه العقدة، حسب وكالة «فرانس برس».

ويلاقي اليوناني في المباراة النهائية الفائز في نصف النهائي الثاني في وقت لاحق اليوم، بين الإسباني رافايل نادال حامل اللقب في باريس 13 مرة والمصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش اللذين يتواجهان للمرة الـ58.

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