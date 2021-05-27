بلاتيني يفتح النار على «فيفا» و«يويفا».. ويعلق على عودة بنزيما إلى فرنسا

بلاتيني. (تويتر)

تحدث الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (2007-2015)، عن أزمة دوري السوبر الأوروبي، وكذلك مقترح إقامة المونديال كل عامين، وعودة كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي.

وأكد بلاتيني، في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» أن كلا من فيفا ويويفا يعتقدان أنهما يملكان كرة القدم، بسبب أنهما أدارت مسألة السوبر ليج «بشكل سيئ»، وبالتحديد اتهم رئيسها الحالي ألكسندر تشيفرين بأنه تصرف بطريقة «سخيفة» حين أهان رؤساء الأندية الكبرى.

وقال اللاعب الفرنسي السابق: «الأندية الكبرى تريد الرحيل منذ 40 عاما.. حين تكون رئيسا لليويفا عليك أن تتوقع الأمور قبل حدوثها، لا أن تجد نفسك أمام الأمر الواقع».

واعتبر بلاتيني أن مشروع السوبر ليج انهار بسرعة كبيرة؛ لأن مسؤوليه قدموا الأمر بشكل سيئ للغاية بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام والمشجعين خاصة الإنجليز كالمعتاد- والمدربين كانوا ضد الأمر.

كما وصف الإصلاحات المراد تطبيقها في التشامبيونز ليج بأنها هراء لا معنى له؛ لأنها ستطيل دور المجموعات الذي لا يهتم به أحد.

على جانب آخر، أظهر بلاتيني معارضته فكرة إقامة المونديال كل عامين، مشيرا إلى أن إقامة كأس العالم كل أربع سنوات شيء تاريخي وأمر فريد وذو قيمة.

وأكد نجم منتخب فرنسا السابق الذي ندد بعدم دعوته لأي مباراة في نسخة كأس اليورو المقبلة برغم أن إقامتها في عدة دول بالقارة العجوز كانت فكرته هو أنه على عكس ما يعتقده فيفا ويويفا، لكرة القدم ليست ملكا لهما.

وحول عودة مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما إلى منتخب فرنسا بعد غياب خمس سنوات ونصف السنة بقرار من مدرب «الديوك» ديدييه ديشامب بسبب تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو بالبوينا، قال بلاتيني إن الجميع يعلم أن بنزيما يستحق أن يكون في المنتخب الفرنسي لجدارته الرياضية.

وأضاف: «إذا لم يتم استدعاؤه من قبل، فكان هذا لأسباب أخرى غير كرة القدم»، مؤكدا: «هذه سياسة».

وأبرز أن وجود بنزيما سيكون له تأثير جيد على أداء النجم الشاب كيليان مبابي، لاعتباره أن كريم يمتلك موهبة مزدوجة تتمثل في اللعب بشكل جيد مع الآخرين وجعل الآخرين يلعبون بشكل جيد.