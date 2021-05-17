«ريال مدريد» يعلن انتهاء موسم نجمه بسبب «كورونا»

الألماني توني كروس. (إنترنت)

أعلن «ريال مدريد رسميًا، اليوم الإثنين، إصابة نجمه الألماني توني كروس، بفيروس «كورونا المستجد»، ليتأكد غيابه عن المباراة الأخيرة في الليغا أمام «فياريال».

وقال «ريال مدريد» في بيان رسمي، عبر موقعه، إن نتيجة اختبار «كورونا الذي أجراه كروس جاءت إيجابية.

ودخل كروس في العزل الصحي منذ يوم الجمعة الماضي، بعد مخالطته أحد الأشخاص المصابين بفيروس «كورونا»، وغاب عن مباراة «أتلتيك بلباو» الماضية.

وانتهى موسم كروس بشكل رسمي مع «ريال مدريد»، علمًا بأن مباراة «فياريال» هي الأخيرة لـ«الميرنغي» في الموسم الحالي.