مصائب برشلونة لا تتوقف ويوجه ضربة إلى منتخب ألمانيا

الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن (أرشيفية : الإنترنت)

تأكد غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن عن منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 الشهر المقبل؛ بسبب الإصابة، وأفاد نادي برشلونة في بيان: «سيخضع تير شتيغن يوم الخميس لتدخل جراحي في الركبة اليمنى بمدينة مالمو السويدية، تحت إشراف الدكتور هكان ألفريدسون وأطباء نادي برشلونة».

فيما قال تير شتيغن، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: «أشعر بخيبة أمل بسبب الهزيمة أمام سلتا فيغو، وأننا الآن لم يعد بإمكاننا الفوز بالدوري الإسباني، بعد بداية معقدة للموسم، أظهرنا شخصية جيدة في 19 مباراة دون هزيمة، لكننا لم نكن قادرين على الحفاظ على هذا المستوى».

وتابع: «قررت مع الفريق الطبي لبرشلونة أن أخضع لتدخل جراحي في ركبتي، أنا حزين لأنني سأغيب عن صفوف منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2020 هذا الصيف، لأول مرة منذ سنوات عديدة سأكون ضمن المشجعين في المنازل لدعم بلادي، وأتمنى أن نتوج بالبطولة».

وأوضح «بعد العطلة الصيفية، عندما نعود إلى الملعب، أتمنى أن أتمكن من اللعب أمام الجماهير مرة أخرى، أفتقد ذلك بشدة»، وأتم تير شتيغن رسالته للجماهير بقوله: «شكرا لكم على دعمكم طوال هذا الموسم الصعب».

وانتهت آمال برشلونة الضعيفة في حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «الليغا» بعد الخسارة 1-2 على أرضه أمام سيلتا فيغو، أمس الأحد، وتبقى المنافسة قائمة بين أتلتيكو وريال مدريد؛ حيث يواجه ريال مدريد، السبت المقبل، فريق فياريال في الأسبوع الـ38 والأخير، ولا بديل عن الفوز أملا في تعثر أتلتيكو مدريد الذي سيواجه في نفس التوقيت بلد الوليد، بينما خرج برشلونة من الحسابات ويواجه إيبار.