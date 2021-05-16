زيدان يودع لاعبيه.. 8 أيام تفصله عن الرحيل وراؤول وأليغري ولوف في خلافته

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 07:43 مساء
من اليمين أليغري وراؤول وزيدان ولوف (أرشيفية : الإنترنت)

أصبحت أيام زين الدين زيدان معدودة داخل جدران ريال مدريد، ليعد هداف الفريق السابق ومدرب ريال مدريد كاستيا، راؤول غونزاليس هو المرشح الأوفر لخلافته في قيادة الفريق الأول؛ حيث كشفت جريدة «ماركا» الرياضية عن أن هناك اسمين آخرين مرشحين أيضا لخلافة زيدان، الذي حقق العديد من الألقاب خلال حقبتيه مع الريال (2016-2018) و(2019-2021)، حال تقرر رحيله عقب نهاية هذا الموسم.

الاسمان هما ماسيليميانو أليغري، مدرب يوفنتوس السابق، ويواكيم لوف، الذي سيرحل عن منتخب ألمانيا هذا الصيف أيضا عقب نهاية أمم أوروبا، وأكدت الجريدة أن راؤول (43 عاما) هو الأقرب لتولي قيادة الفريق الأول لـ«الملكي»، إذ يمتلك نفس الرؤية والشخصية اللازمة لهذا المنصب إضافة لفهمه لطريقة العمل اليومي داخل مدينة فالديبيباس الرياضية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

كما حصل راؤول على دعم 66% من جماهير الريال كمرشح أوفر لقيادة الملكي، يليه لوف (12%) ثم أليغري (7%)، وكلاعب، تأهل راؤول بصفوف الريال قبل أن يلعب بالفريق الأول (1994-2010) وبعدها انتقل للعب في شالكه الألماني (2010-2012) ثم السد القطري (2012-2014) وأخيراً نيويورك كوزموس الأميركي (2014-2015)، قبل أن يبدأ مشواره التدريبي مع فريق ريال مدريد للشباب في 2018 ثم ريال مدريد كاستيا في العام التالي وحتى الآن.

وكانت «ماركا» قد كشفت عن أن زيدان أبلغ لاعبيه برحيله عن النادي نهاية هذا الموسم، الذي قد يخرج صفري، وأوضح المصدر أن زيدان أبلغ الفريق بأنه لن يستمر في قيادته الموسم المقبل، وذلك عقب إقصاء الريال على يد تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعشية مواجهة إشبيلية بـ«الليغا».

وأوضحت الجريدة أن زيدان بهذا الشكل تتبقى له ثمانية أيام داخل النادي الملكي؛ حيث سيقود آخر مباراتين سيحاول خلالهما الفوز بهما على أمل التتويج بـ«الليغا» للمرة الثالثة له كمدرب، وإن كان أتلتيكو مدريد هو الأقرب لإحراز اللقب.

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