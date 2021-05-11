محرز يتعرض لمحاولة اعتداء بمطعم في لندن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 10:30 مساء
رياض محرز يتعرض لاعتداء في لندن. (تويتر)

تعرض نجم مانشستر سيتي، اللاعب الجزائري رياض محرز، إلى محاولة اعتداء في العاصمة البريطانية لندن، بعدما اقترب منه رجل قبل أن ينجح رجال الأمن في حمايته.

وقالت جريدة «ذا دايلي ميل» البريطانية، إن محرز كان يتناول الطعام في مطعم شهير، بعدما حصل على عطلة من ناديه الإنجليزي هذا الأسبوع، قبل أن يتفاجأ بحدوث مشاجرة، لكن الأمن تدخل وقام بحماية النجم الجزائري الدولي.

وأوضحت الجريدة أن محرز لم يكن متورطًا بشكل مباشر في الشجار، وأن رجلاً كان يرتدي بدلة رياضية سوداء حاول الاعتداء عليه، وهو ما جعل رجال الأمن وموظفي المطعم يقومون بحماية محرز وصديقته، وأوضحت الجريدة أنها لا تعرف كيف حدثت المشاجرة.

وأكد نجم منتخب الجزائر، في توضيح نشره عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، أن الشجار وقع بين بعض الأشخاص في المطعم ورجال الأمن، وأنه لم يكن له أي علاقة بما حدث، لا من قريب ولا من بعيد، وطمأن محبيه بأنه بخير.

وهذه هي الحادثة الثانية التي تعرض لها النجم الدولي الجزائري محرز، خلال أشهر، ففي وقت سابق من هذه السنة تعرض لعملية احتيال لسرقة بطاقته البنكية.

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