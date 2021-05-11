مبابي يتقدم قائمة منتخب فرنسا في أولمبياد طوكيو

كيليان مبابي (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت جريدة «لو باريزيان» الفرنسية وجود نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في القائمة الأولية للمنتخب الفرنسي، للمشاركة في أولمبياد طوكيو في يوليو المقبل، بعدما قرر مدرب المنتخب، سيلفان ريبول، وضع اسم مهاجم باريس سان جيرمان في قائمته الأولية لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو.

وأوقعت القرعة منتخب «الديوك» في المجموعة الأولى التي تضم اليابان والمكسيك وجنوب أفريقيا، لكن وجود مبابي في هذه البطولة يصطدم بالعديد من العقبات، حيث تم بالفعل استدعاء ما يقرب من 90 لاعبا بشكل مبدئي، وفقا لطلبات اللجنة الأولمبية الدولية.

وعلى الرغم من وجوده في القائمة الأولية لمنتخب فرنسا في الأولمبياد، فإن الفرضية الأكثر منطقية هي أن أحلامه الأولمبية ستتأجل إلى العام 2024 في باريس.

وتعيش أولمبياد طوكيو أزمة كبيرة، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل، إرجاء زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ التي كانت مقررة خلال شهر مايو الجاري إلى اليابان؛ بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق الألعاب.

وكان من المقرر أن يزور باخ الأرخبيل في 17 و18 خلال مايو الجاري ولكن المنظمين قرروا إرجاءها نظرا لظروف عدة بما فيها تمديد حالة الطوارئ في البلاد الجمعة الماضي لثلاثة أسابيع إضافية حتى 31 مايو من قبل الحكومة اليابانية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، أن حالة الطوارئ في اليابان التي فرضت من جديد في نهاية أبريل الماضي، في أربع مقاطعات بينها طوكيو للحد من انتشار «كورونا»، سيتم تمديدها ثلاثة أسابيع حتى 31 مايو.

وبالإضافة إلى طوكيو التي يفترض أن تستضيف الألعاب الأولمبية خلال أقل من 80 يوما وثلاث مناطق أخرى هي أوساكا وكيوتو وهيوغو (غربا)، فرضت حالة الطوارئ في إدارتين أخريين هما أيشي (وسط) وفوكوكا (جنوب غرب).

أرجأ منظمو أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل إلى الفترة بين 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس المقبلين؛ بسبب فيروس كورونا، قرارهم بشأن حضور الجماهير المحلية من عدمه إلى يونيو المقبل؛ بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بوباء «كوفيد-19».

وسبق للجنة المنظمة منع الجماهير القادمة من خارج اليابان بحضور فعاليات الألعاب الأولمبية بسبب الوباء، ووضعت طوكيو وثلاث مقاطعات يابانية أخرى تحت حالة الطوارئ الثالثة، في مواجهة الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» التي تفرض إقامة الأحداث الرياضية خلف أبواب مغلقة.

في الوقت نفسه، أعلن منظمو الأولمبياد أن الرياضيين المشاركين في الحدث، سيخضعون لفحوصات يومية لفيروس كورونا، في حين كانت الخطة الأصلية الخضوع لفحوصات كل أربعة أيام.