زيدان: سعيد بفريقي وغاضب من هؤلاء (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 12:59 مساء
خلاف زيدان مع حكم مباراة ريال مدريد وإشبيلية (إنترنت)

أبدى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، غضبه، بعدما سار قراران متعلقان بلمستي يد ضد فريقه، خلال التعادل المثير 2-2 مع إشبيلية، مع استمرار التأخر عن أتلتيكو مدريد، في الصراع على لقب الدوري الإسباني، وطالب زيدان بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول، عندما اصطدمت الكرة في ذراع مدافع إشبيلية جوان جوردان، رغم أن ذراع لاعب الوسط لم تكن ممتدة، كما حدث مع ميليتاو.

وقال زيدان لشبكة موفيستار بلاس الإسبانية: «لا أفهم ذلك على الإطلاق، إذا كانت لمسة يد ضد ميليتاو، فكان يجب أن تكون لمسة يد ضد إشبيلية أيضا»، ويفخر المدرب الفرنسي دائما بعدم مناقشة قرارات التحكيم، لكنه دخل أرضية الملعب عقب المباراة للحديث إلى الحكم خوان مارتينيز مونويرا، وقال: «قال لي إن لقطة ميليتاو كانت لمسة يد لكنه لم يقنعني».

وأضاف: «لا أتحدث أبدا عن التحكيم، لكن اليوم أنا غاضب، في النهاية حدث ما حدث وكلامي لن يغير أي شيء، سعيد بطريقة لعب فريقي، كنا نستحق المزيد؛ حيث لعبنا بشكل رائع في الشوط الثاني».

وأهدر ريال مدريد فرصة اقتناص صدارة «الليغا» من جاره اللدود أتلتيكو مدريد، بعد أن اقتنص نقطة من إشبيلية بتعادل مثير بهدفين لمثلهما، أمس الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن الجولة الـ35 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

دخل الفريق الأندلسي للاستراحة متقدما بالهدف الذي سجله لاعب الوسط البرازيلي فرناندو في الدقيقة 22، وتمكن الفريق «الملكي» من العودة في اللقاء بهدف التعادل بتوقيع ماركو أسينسيو في الدقيقة 67 وبعد دقيقة واحدة فقط من دخوله كبديل، لكن لم يهنأ الريال بتعادله سوى 11 دقيقة بعد أن تقدم النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش بالهدف الثاني من ركلة جزاء، وفي الوقت الذي كانت تلفظ فيه المباراة أنفاسها الأخيرة، رفض النجم الألماني توني كروس خروج «الملكي» خاسرا، وسجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتقاسم الفريقان نقطة المباراة، ليحتل الريال المركز الثاني، برصيد 75 نقطة، ويرفض اقتناص الصدارة من الأتلتي الذي يمتلك 77 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة أمام برشلونة صاحب المركز الثالث، أما إشبيلية فيحتل المركز الرابع برصيد 71 نقطة، وضمن إنهاء الموسم في المربع الذهبي لـ«الليغا»، لتزداد الإثارة، خصوصا بعد تعادل سلبي، أول من أمس السبت، جمع برشلونة وأتلتيكو مدريد، ليرفض بذلك الريال هديتهما، ويظل الموقف معلقا على قمة «الليغا».

خلاف زيدان مع حكم مباراة ريال مدريد وإشبيلية (إنترنت)
خلاف زيدان مع حكم مباراة ريال مدريد وإشبيلية (إنترنت)
خلاف زيدان مع حكم مباراة ريال مدريد وإشبيلية (إنترنت)
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