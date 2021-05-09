بمشاركة الليبي «بن علي».. كروتوني يصعق من روما بخماسية نظيفة في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 10:41 مساء
مباراة روما وكروتوني (إنترنت)

أحرز كل من لورينتسو بليغريني وبورخا مايورال هدفين ليفوز روما 5-0 على ضيفه كروتوني متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بمشاركة الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي، اليوم الأحد، ويحافظ فريق العاصمة على آماله في التأهل للدوري الأوروبي.

ومع خروجه من المنافسة على المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، سيضمن روما مكانه في الدوري الأوروبي لو احتل المركز السادس، وبعد أداء مخيب في الشوط الأول زاد روما إيقاعه بعد الاستراحة ومنحه مايورال التقدم في الدقيقة 47 قبل أن يضيف بليغريني هدفين لفريق المدرب باولو فونسيكا.

وجعل هنريخ مخيتاريان النتيجة 4-0 قبل 12 دقيقة من النهاية، واختتم مايورال الخماسية في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتقدم روما إلى المركز السابع برصيد 58 نقطة قبل ثلاث جولات من النهاية متاخرًا بست نقاط عن لاتسيو سادس الترتيب والذي يملك مباراة مؤجلة.

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