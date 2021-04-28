مدرجات أولمبياد طوكيو تبحث عن حل

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ (إنترنت)

اعترفت رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو سيكو هاشيموتو، اليوم الأربعاء، بأنه على الأرجح «من الصعب» تخيل مدرجات غاصة بالجماهير في أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل بسبب فيروس كورونا إلى الفترة بين يوليو وحتى الثامن من أغسطس المقبلين، عقب تأجيل قرار حضور الجماهير المحلية من عدمه إلى يونيو المقبل.

وقالت هاشيموتو: «هدفنا دائما أن تكون لدينا ملاعب مكتظة بالجماهير، ولكن في ضوء الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس، يجب ألا نثقل كاهل المصالح الطبية»، في حين سبق للجنة المنظمة منع حضور المشجعين من خارج اليابان بسبب الوباء، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأرجأ منظمو أولمبياد طوكيو قرارهم بشأن حضور الجماهير المحلية من عدمه إلى يونيو المقبل، بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بوباء «كوفيد-19»، وسبق للجنة المنظمة منع الجماهير القادمة من خارج اليابان بحضور فعاليات الألعاب الأولمبية بسبب الوباء، ووضعت طوكيو وثلاث مقاطعات يابانية أخرى منذ الأحد تحت حالة الطوارئ الثالثة، في مواجهة الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» التي تفرض إقامة الأحداث الرياضية خلف أبواب مغلقة.

في الوقت نفسه، أعلن منظمو الأولمبياد أن الرياضيين المشاركين في الحدث، سيخضعون لفحوصات يومية لفيروس كورونا، في حين كانت الخطة الأصلية الخضوع لفحوصات كل أربعة أيام.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أنه تم الكشف عن هذا التعزيز في الوقت نفسه مع كتيبات اللعب الجديدة، وهي كتيبات تتضمن إجراءات صارمة لمكافحة الفيروسات التي تعد علامة على التضامن والاحترام من المجتمع الأولمبي تجاه مضيفينا اليابانيين.

وستكون أولمبياد طوكيو 2020 الأعلى كلفة في تاريخ الألعاب الصيفية، في حين أن عائداتها ستكون حيوية لحركة أولمبية أضعفتها أزمة صحية إثر تفشي فيروس كورونا.