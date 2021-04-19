توقعات باستبعاد ريال مدريد وتشيلسي والسيتي من دوري أبطال أوروبا

مباراة سابقة بين ريال مدريد وليفربول في إياب دوري أبطال أوروبا 2021 (إنترنت)

توقع يسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، وعضو اللجنة التنفيذية في (اليويفا)، أن يستبعد الاتحاد الأوروبي، ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال هذا الموسم، وفقًا لـ«رويترز».

وقبل نحو أسبوع من مباراتي الدور نصف النهائي، أعلن 12 ناديًا إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، بشكل منفصل عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو ما أثار غصب «يويفا» الذي توعد الأندية بالعقوبات القوية.

ومن بين الأندية الـ12 التي شاركت في تدشين دوري السوبر الأوروبي، ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي، فيما رفض باريس سان جيرمان المشاركة في البطولة، واكتفى بالتعديلات الجديدة التي أجراها «يويفا» على دوري أبطال أوروبا.

المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقد اجتماعًا، اليوم الإثنين، لدارسة عديد الأمور، قبل أن يعلن عقد اجتماع جديد، يوم 23 أبريل الجاري.