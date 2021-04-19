توقعات باستبعاد ريال مدريد وتشيلسي والسيتي من دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 07:21 مساء
مباراة سابقة بين ريال مدريد وليفربول في إياب دوري أبطال أوروبا 2021 (إنترنت)

توقع يسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، وعضو اللجنة التنفيذية في (اليويفا)، أن يستبعد الاتحاد الأوروبي، ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال هذا الموسم، وفقًا لـ«رويترز».

وقبل نحو أسبوع من مباراتي الدور نصف النهائي، أعلن 12 ناديًا إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، بشكل منفصل عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو ما أثار غصب «يويفا» الذي توعد الأندية بالعقوبات القوية.

ومن بين الأندية الـ12 التي شاركت في تدشين دوري السوبر الأوروبي، ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي، فيما رفض باريس سان جيرمان المشاركة في البطولة، واكتفى بالتعديلات الجديدة التي أجراها «يويفا» على دوري أبطال أوروبا.

المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقد اجتماعًا، اليوم الإثنين، لدارسة عديد الأمور، قبل أن يعلن عقد اجتماع جديد، يوم 23 أبريل الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 6)
فيديو
المؤدب يتمسك بالهوني في الترجي.. والترهوني وحسن في الأهلي طرابلس بعد جدل المليون...
رياضة محلية
ناس اليوم (الحلقة 6)
فيديو
لمسة وفاء - ساسي كرير (الحلقة 6)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 6)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 6)
فيديو
الغربال (الحلقة 6)
فيديو
يونايتد يحقق فوزه الخامس تواليا ويقلص الفارق مع سيتي إلى 8 نقاط
رياضة عالمية
اقتراح ضريبة الثروات يكتسب زخما على وقع الأزمة العالمية
اقتصاد
الجيش التشادي يدمر رتلا لمتمردين قادمين من ليبيا
دولى
نص قرار مجلس الأمن بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا
ليبيا
مجلس الأمن يدعو ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ خطوات لتيسير الانتخابات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسهل طريقة لتحضير السفنز