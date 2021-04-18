ليستر سيتي يقصي ساوثهامبتون في مباراة عودة الجماهير على ملعب ويمبلي

مهاجم ليستر كيليشي يتحضر للتسجيل في مرمى ساوثهامبتون (فرانس برس)

أقصى «ليستر سيتي» منافسه «ساوثهامبتون» من نصف نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه عليه 1-صفر الأحد، وبلغ النهائي للمرة الأولى منذ 52 عامًا لملاقاة «تشيلسي».

وكان فريق «البلوز» أفسد مسعى «مانشستر سيتي» نحو رباعية تاريخية، وأقصاه من نصف النهائي بهدف وحيد للدولي المغربي حكيم زياش السبت، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويأمل «ليستر» بأن يثأر من خسارته على أرضه أمام «تشيلسي» بالذات صفر-1 في ربع نهائي المسابقة العام الماضي، واكتسبت المباراة بين «ليستر» و«ساوثهامبتون» أهمية إضافية كونها أُقيمت على ملعب «ويمبلي» في العاصمة لندن أمام 4 آلاف مشاهد بعد فترة طويلة من المنافسات خلف أبواب موصدة بسبب فيروس «كورونا».

وحُدد العدد المسموح به بـ4 آلاف شخص تناثروا على المدرجات التي تتسع أصلاً لتسعين ألف متفرج، وكانت غالبيتهم من السكان المحليين والموظفين العاملين في الخدمة الصحية الوطنية وليس لمشجعي الفريقين.

وتم اختيار المباراة لتكون حدثًا اختباريًّا تمهيدًا لعودة المشجعين إلى الملاعب، حيث من المتوقع أن يستقبل الملعب 21 ألف مشجع في المباراة النهائية المقررة في 15 مايو.

ولم يسبق لفريق «ليستر» المتوج بلقب الدوري العام 2016، أن فاز بالكأس المحلية، على الرغم من خسارته لأربع نهائيات أعوام 1949 و1961 و1963 و1969.

في المقابل، فاز «ساوثهامبتون» باللقب مرة واحدة العام 1976 أمام «مانشستر يونايتد» 1-صفر، وخسر في نهائي أعوام 1900 و1902 و2003 أمام «أرسنال» بهدف نظيف.