فيرستابن يحرز المركز الأول أمام هاميلتون في «فورمولا 1»

فيرستابن يحرز المركز الأول (إنترنت)

رد سائق «ريد بول»، الهولندي ماكس فيرستابن، التحية لمنافسه بطل العالم سبع مرات، البريطاني لويس هاميلتون، لاعب «مرسيدس» بتغلبه عليه الأحد في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم لـ«فورمولا 1».

ونجح فيرستابن في انتزاع الصدارة من هاميلتون عند المنعطف الأول لحلبة إيمولا، في طريقه لتحقيق فوزه الأول هذا العام، بعدما كان حل ثانيًا في جائزة البحرين الكبرى باكورة الجولات، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وارتكب سائق «مرسيدس» خطأ في منتصف السباق، جعله يتراجع في الترتيب قبل أن يعود للثاني، فيما وصل البريطاني لاندو نوريس من ماكلارين ثالثًا، أمام شارل لوكلير من موناكو لاعب فيراري.